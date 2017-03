Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115051

Inicio » Información » Política

La Corte Suprema pidió informes sobre la situación de detención de Milagro Sala

La Corte Suprema de Justicia pidió hoy al Servicio Penitenciario de Jujuy un informe completo sobre “las condiciones de alojamiento a las que está sometida” la líder de la organización social Tupac Amarú, Milagro Sala, alojada desde enero de 2016 en el penal de Alto Comedero.

12

Con la firma de los cinco ministros, y como “medida para mejor proveer de carácter excepcional”, la Corte requirió precisiones sobre la situación de Sala en el penal, en relación “con el resto de las personas detenidas en el instituto”,

“Para el mejor cumplimiento de la medida ordenada, el Máximo Tribunal resolvió dar intervención al Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, que deberá recabar información completa sobre el estado de las causas en trámite -ante la jurisdicción local o federal- a que hubiera dado lugar la detención de Milagro Sala”, según confirmó un comunicado difundido por el Centro de Informaciones Judiciales (CIJ).

Además, la Corte Suprema le concedió al magistrado en cuestión autorización para que requiera “la asistencia de todas las dependencias del Poder Judicial de la Nación”, y estableció que la medida se cumpla en el plazo de cinco días.

En los últimos días circularon rumores en relación a “supuestas autoagresiones o intentos de suicidio” en los que había incurrido Sala en el penal donde se encuentra detenida, acusada por malversación de fondos públicos y amenazas.

Sin embargo, el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Raúl García Goyena, negó el lunes pasado la existencia de esos incidentes y atribuyó esos trascendidos a "una disputa de poder" dentro de la unidad penitenciaria de Alto Comedero.

García Goyena afirmó en un comunicado que la disputa de la que participó la líder de Túpac Amaru dentro del penal de Alto Comedero "no derivó en ningún tipo de agresión física ni autolesión", y desmintió el supuesto intento de suicidio de Sala.

El funcionario dijo que el episodio en el penal se inició el miércoles último, luego de que "una interna de apellido Maldonado" le reclamara a Sala por la ocupación desmedida de espacios de esparcimiento, una zona conocida como "ranchada".

El funcionario informó además que en esa misma jornada, ya de noche, Sala "exteriorizó un estado de crisis nerviosa e inmediatamente fue contenida por el personal del servicio penitenciario, para luego ser visitada por la psicóloga que tiene asignada en el penal".

García Goyena afirmó además que en esa circunstancia "no se infligió ningún tipo de lesión" y señaló que "la situación no es nueva: se trata de una pelea de Sala por el liderazgo y los espacios que debe compartir con las demás internas, quienes han exteriorizado gran malestar".