Liga nacional de básquetbol

Regatas se presentará en Río Gallegos sin el alero Espinoza

El remero visitará hoy a Hispano Americano a partir de las 21. el jugador chaqueño está desgarrado. Tampoco debutará Kejuan Johnson.

Después de dos partidos ganados en casa, incluido ante Hispano Americano, Regatas Corrientes volverá al ruedo esta noche para afrontar una difícil gira en el marco de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El primero de los encuentros se jugará hoy en Río Gallegos, en donde se medirá con el último de la Sur, Hispano Americano, en encuentro que comenzará a las 21, con el arbitraje de Alejandro Chiti y Leandro Lezcano; y Guillermo Fernández Brogi como comisionado técnico. El equipo de Gabriel Piccato llega al encuentro con un récord positivo de 20 triunfos y 12 derrotas, para estar tercero en la Conferencia Norte de la competencia. Hispano tiene 11-27. Regatas viene de una importante seguidilla de triunfos de local, siete al hilo, la última ante Atenas de Córdoba, al que venció por un claro 96 a 77, que le permite mantener su casa invicta en 2017. La racha incluye la victoria ante Hispano, el último 18 de febrero de 2017, al que superó por 107 a 93, en un partido en donde Regatas debió extremar recursos para quedarse con la victoria. Ahora el Fantasma saldrá a la ruta, en donde no gana desde hace cuatro partidos, siendo su última presentación en Formosa, en donde cayó ante La Unión por 78 a 76, sin su capitán, Paolo Quinteros. Para el encuentro de hoy no será de la partida el alero chaqueño Pablo Espinoza, quien tiene un desgarro agudo del aductor mayor de la pierna derecha y se quedó trabajando en Corrientes. Tampoco podrá debutar la flamante incorporación, el estadounidense Kejuan Johnson, que debido al feriado de carnaval no pudo cumplir con los trámites de rigor: migratorio y médico.s