Nora Nazar: “Un mensaje sin sorpresas”

Ausente con aviso, la senadora Nora Nazar de Romero Feris (Par­tido Nuevo) no estuvo ayer en el recinto de la Legislatura provincial, siguió desde su domicilio y conec­tada por distintos medios la cere­monia de apertura del período or­dinario de sesiones legislativas

La legisladora nuevista, luego de dar aviso a las autoridades de la Cá­mara alta, envió por una copia del mensaje que habría de leer el go­bernador Ricardo Colombi ante la Asamblea Legislativa. “No dijo mu­cho más de lo que ya es sabido y de lo que se esperaba, un largo repaso de temas desde el autoelogio, sin sinceramientos; sin embargo, creo que hay mucho para debatir de esa exposición. En realidad, después de tantos años casi todo está por de­batirse en Corrientes, desde el per­fil productivo de la provincia para la generación de empleo genuino, lo que permitiría bajar los índices alarmantes de pobreza, pasando por la educación, la salud, la segu­ridad, inclusive la administración de justicia, que es todo un tema y que nosotros de manera personal y en el partido lo hemos padecido”, señaló al referirse sobre el conte­nido del mensaje del mandatario radical.

La ausencia ayer de Nora Nazar no pasó inadvertida y motivó co­mentarios, algunos creyeron ver en este hecho una señal política. La senadora, que es pieza clave en la Cámara alta y una de las figuras más buscadas en el incipiente ar­maje electoral del oficialismo y la oposición, desestimó las interpre­taciones antojadizas. “No hubo otra razón que una cuestión de salud, decidí cuidarme y guardar fuerza para lo que viene que es también muy importante. Por ejemplo, ma­ñana (por hoy, jueves) está convo­cada la sesión para definir la mesa directiva del Senado”, explicó.

En esa línea argumentó, en lo que res­pecta a la Asamblea Legislativa: “Ya lo escuchamos bastante a Colombi, además los siete años anteriores estuve siempre presente en el re­cinto, no esperaba que esta vez me sorprenda; y la verdad, no me equi­voqué, no hubo detalles sobresa­lientes, acaso lo único distinto este año fue el tono de despedida que el Gobernador le imprimió a su dis­curso y que se corresponde con el final de ciclo, aunque me parece un tanto apresurado adelantar la des­pedida, todavía queda mucho por delante y en la Provincia está casi todo por hacer”.s