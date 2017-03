Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115127

LO RATIFICARON CERCA DE LAS 22

AFA: los futbolistas decidieron no jugar hasta que no se deposite el dinero

El capitán de Vélez, Fabián Cubero, hizo el anuncio ante los medios luego de la reunión que mantuvieron un grupo de jugadores en Agremiados.

Los jugadores del fútbol argentino tomaron la deci­sión de no jugar este fin de semana tras la reunión que mantuvieron este jueves en la sede porteña de Futbolis­tas Argentinos Agremiados (FAA) los capitanes y refe­rentes de equipos de Prime­ra División y la B Nacional.

Así lo confirmó el defen­sor y capitán de Vélez Sars­field, Fabián Cubero, al rati­ficar ante distintos medios periodísticos que “no se va a jugar, no hay fútbol hasta que no esté depositada la plata”.

En el encuentro los futbo­listas decidieron la continui­dad del paro de actividades, por lo cual no se reiniciarán hoy los torneos de Primera y B Nacional luego de la pro­puesta de la dirigencia por las deudas económicas.

Si bien no hubo una con­vocatoria personal por parte del secretario general del gremio Sergio Marchi, se estima que el capitán más otros dos referentes de cada uno de los 30 equipos de Primera División y de algu­nos de la Primera B Nacio­nal estuvieron en la sala de audiencias de la sede del gremio, ubicada en Salta al 1100, en el barrio porteño de Constitución.

Entre los jugadores que estuvieron presentes en la reunión pudo verse a Leo­nardo Ponzio, Fernando Gago, Santiago Vergini, Mar­cos Angeleri, Cubero, Nico­lás Tagliafico, Leandro De­sábato, Jonathan Schunke, Israel Damonte, Marcos Díaz, Federico Mancinelli, Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco, Sebastián Domínguez, Angel Vildozo y Diego Barrado.

Ante la falta de confirma­ción sobre la transferencia del dinero para poder liqui­dar la deuda que los clubes tienen con ellos, los futbo­listas deben decidir los pa­sos a seguir, porque el Mi­nisterio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

En tanto, en la AFA per­manecían los dirigentes en búsqueda de destrabar el conflicto, a la espera de los 350 millones de pesos depositados por el Go­bierno nacional.

“La decisión es rete­ner tareas porque no se ha podido cobrar la deu­da de los futbolistas que data de 3 o 4 meses. Es­peramos que venga una propuesta para resolver esta cuestión”, sentenció el propio Marchi ante los me­dios presentes. “La cosa está peor que hoy a la mañana”, agregó.

Hubo representantes de Primera División, pero tam­bién varios de las categorías menores, que expusieron sus problemas y convencie­ron a sus colegas de conti­nuar en la postura. La deuda de la AFA con el gremio as­cenderá hasta los 450 millo­nes de pesos.

Fue un día plagado de reu­niones entre las diferentes partes y en el que el Gobier­no publicó en el boletín ofi­cial que ya había expedido el dinero correspondiente a la rescisión del Fútbol para Todos. Sin embargo, la plata todavía no fue depositada en la cuenta de la AFA, se­gún informó el presidente de la Junta Interventora, Armando Pérez. La promesa es que hoy a primera hora se acreditará la millonaria suma, clave para destrabar el conflicto.

Las promesas no alcanza­ron para los jugadores, que decidieron en una asamblea con un centenar de presen­tes y que se extendió por más de dos horas, no rei­niciar el torneo este fin de semana, a pesar de que la AFA había publicado el cro­nograma. Esto seguirá hasta que no aparezca la plata.

Además, no dieron cer­tezas sobre lo que sucederá de ahora en más, teniendo en cuenta que ya se acu­mularon más de 70 días sin fútbol oficial en la Primera División.s

Se dictó la conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó ayer la conciliación obligatoria e in­timó a Futbolistas Argentinos Agremiados a “suspender la huelga” y abrir “negocia­ciones” con los clubes durante un plazo de 15 días, aunque el regreso de los tor­neos oficiales, previsto inicialmente para hoy, dependerá ahora de la posición del gremio, que anticipó la posibilidad de no acatar la medida.

La cartera laboral dictó “un período de conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, a partir de las 15 de este jueves 2 de marzo”, según un comunicado que difun­dió la Asociación del Fútbol Argentino.

A la vez, intimó “a Futbolistas Argen­tinos Agremiados, y por su intermedio a los trabajadores representados, a dejar sin efecto durante el período indicado” el paro al que llamaron, “prestando servicio de manera normal y habitual”.

Del mismo modo intimó a la AFA y a los clubes a “otorgar tareas de modo normal y habitual a todo su personal” y a “abste­nerse de tomar represalias de ningún tipo” con los jugadores en relación a este “dife­rendo planteado”.

El Ministerio, finalmente, exhortó a “las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los que mantienen dife­rencias” y adelantó la convocatoria a una audiencia.

Agremiados, sin embargo, dejó trascen­der en los últimos días la posibilidad de rechazar esta medida.s