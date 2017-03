Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115131

Tras la sesión de ayer Nora Nazar analizó el grado de compromiso con el PJ

“Confié en la actitud del PJ, pero esta situación sirve para evaluar el grado de compromiso del PJ con el PANU para futuras alianzas, para elecciones a gobernador”, disparó la senadora nuevista.

En diálogo con la periodista Liliana Romero de Radio Sudamericana, la senadora del Partido Nuevo y esposa del ex gobernador Raúl Romero Feris, fue contundente: “Confié en la actitud del PJ, pero esta situación sirve para evaluar el grado de compromiso del PJ con el PANU para futuras alianzas, para elecciones a gobernador”, dijo.

La legisladora lanzó fuertes declaración que no dejaron lugar a duda sobre las negociaciones que aún no han cerrado entre los diferentes partidos y que influyen en el accionar legislativo provincial. En cuanto a la razón de su ausencia indicó, “Persistía una falta de acuerdo entre los dos frentes fuertes que aspiran liderar el gobierno; con el Partido Justicialista habíamos acordado que caiga la sesión de hoy, para poder extender el plazo de negociación por una semana; por ello no asistí, pero la sesión se desarrolló de igual manera y me enteré cuando concluyó”. “Confié en la actitud del PJ, pero esta situación sirve para evaluar el grado de compromiso del PJ con el PANU para futuras alianzas, para elecciones a gobernador”, criticó asegurando de cierta manera el lugar estratégico que ocupa el partido liderato por Tato Romero Feris en la suma de votos a la hora de definir quién será el nuevo gobernador de Corrientes.

“Si yo asistía”, dijo refiriéndose a la sesión de este jueves, “la orden del Partido Nuevo era que me vote a mí misma”. “No me hubiera gustado estar en ese lugar, espetando las conversaciones entre ECO y el Partido Justicialista”. “Cuando se asume un compromiso previo y casi diría que casi se había llegado a que el Justicialismo tal vez no se presentaba hoy, entonces la sesión caía por lo que contábamos con una semana más”, insistió haciendo alusión a la intención de, “cerrar un acuerdo entre la mesa chica del PANU y el PJ”.

“Había hasta un previo acuerdo en la que sesión caería y se daría tiempo hasta la próxima semana para cerrar los acuerdos”. “Con quienes aspiran a llegar al cargo -gobernador-, tenemos muy buenas relaciones y muy trato, son personas que constantemente están hablando con Tato, se busca nuevamente que los votos del PANU se vuelquen al candidato a gobernador”, aseveró Nora.

“La presidencia de las Comisiones no estaban en juego, no se habló de eso”, aclaró “Sabíamos que teníamos que definir las presidencias de Senado”. “Las conversaciones estaban bastante avanzadas con el senador Camau, el legislador Flinta; valoro el dialogo con el senador Flinta. Pero existe otra figura que es la del Gobernador Colombi se ha perdido la confianza en llegar acuerdos que realmente puedan cumplirse”, remarcó.

“Tampoco el PJ acompañó un pedido que se le había hecho. Son los tiempos, el estar conversando entre unos y otros”.

“Esto también nos lleva a pensar cómo podemos armar un acuerdo en el futuro en las elecciones a Gobernador”, subrayó la legisladora. “Uno va viendo, poniéndose de acuerdo”. “Estuve en permanente conversación con referentes del PJ así como con Fintas y el diputado García. A todos les he hablado como amigos, tal vez no en términos políticos; pero me sorprendí cuando la cosa ya estaba toda ejecutada”, manifestó.

Consultada al respecto de si la actitud de los justicialistas ante el pedido del PANU será un adelanto de cuál va a ser su posición en el senado, y si a partir de esto integrará el mismo bloque opositor con el PJ o será un delibero explicó, “Esto se verá en el día a día, esta parte es mejor que la vaya considerando Tato. Sé que es la fuerza que le va a dar los votos al partido que apoye, Tato sigue siendo reconocido, el partido sigue conservando el poder, a pesar de la situación en la que está su dirigente”.

Otra de las consultas fue si de cómo se comporte o como vote el PANU en diputados y en senadores, y de como acompañe los proyectos, será definido por Tato Romero Feris, sostuvo, “para mí sería lo ideal”.

Volvió sobre la actitud del PJ ante la sesión de este jueves, “Esto era para evaluar el grado de compromiso del PJ con el Partido Nuevo. Era casi con seguridad que no desistirían. Entendí que podíamos hacer una pausa hasta la semana que viene”. “La cereza del postre de hoy es que nadie levantó el teléfono y me dijo está fue la decisión de hoy”, contó.

Habló además de su relación con el Gobernador Dr. Ricardo Colombi. “Con el gobernador no voy a tener ningún tipo de dialogo o trato”, manifestó.

“Me parece una relación perversa”, continuó. “No puedo sesionar o tener una actividad política priorizando el color político, mi familia en paz, si aun en la situación en las que esta Tato lo siguen buscando y convocando”. “Creo que hay un tiempo en el que hay que actuar con más respeto y consideración”.

(Radio Sudamericana)