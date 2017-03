Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115164

Inicio » Información » Deportes

Delantero de Comunicaciones de la B Metropolitana

Un jugador profesional dejó las canchas por la crisis en el fútbol

Santiago Bianchi es una de las historias que sale a la luz por el atraso salarial. La huelga de Agremiados que sentó un precedente.

26

La postura tomada por los futbolistas el viernes por la noche sentó un precedente en el fútbol argentino, porque se mantuvieron firmes en que la vuelta del fútbol no se dará en las condiciones existentes: deudas en los salarios de clubes de Primera División y en su mayoría del Ascenso. En este momento todo gira sobre la puja de los dirigentes, que presionan con deponer la actitud de huelga de Agremiados, que reclama 450 millones de pesos. Sin embargo, no se habla de las historias de los protagonistas del fútbol.

En el diario Olé se publicó ayer el testimonio del delantero de Comunicaciones de la Primera B Nacional, Santiago Bianchi, quien decidió retirarse del fútbol profesional y comenzar una nueva etapa. Para ningún jugador es sencillo tomar una decisión así; generalmente la edad comienza a pesar y muchos optan por dar un paso al costado para comenzar una nueva etapa.

Sin embargo, el caso de Bianchi no ocurre habitualmente: tomó la decisión de no continuar en el profesionalismo debido a la crisis económica que afecta a todo el fútbol argentino. “La principal causa de esta determinación es que necesito tranquilidad para mí y mi familia”, aseguró Bianchi al diario Olé .

Y confesó: “Paralelo al fútbol tengo otro trabajo y ahora le voy a dedicar más tiempo. Hoy es lo que sostiene a toda mi familia. Prefiero dar un paso al costado de las canchas y darle prioridad al tema económico”.

No obstante, el jugador no dejó de lado la pasión: “Es una lástima dejar lo que uno ama, pero el otro trabajo me da una tranquilidad que hoy el fútbol no me la puede dar”. Por último, el punta de 33 años, que tuvo sus inicios en Vélez en 2003, dejó bien en claro su postura ante la situación que vive el fútbol argentino: “Los jugadores nos acostumbramos a no cobrar en fecha y ésas son locuras que sólo se viven en este país”.

Otra de las aristas del reclamo que llevan adelante los futbolistas, es el acompañamiento de los entrenadores. Algunos como Eduardo Domínguez, que no hace mucho tiempo colgó los botines para asumir como técnico y señaló que “es común que los clubes mantengan deuda en los sueldos de los jugadores, y no tiene que ser así”. También en el mismo sentido se expresaron Omar De Felippe, Diego Osella, entre otros, que destacaron que no dirigirán a juveniles en caso de que la vuelta del fútbol sea en esta situación. s