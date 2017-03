Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115169

Unos 25.000 correntinos en infracción

Luego de tres años de prórroga, renovación del DNI con días contados

La nueva fecha límite es el 31 de marzo. Dicen que es definitiva, aunque ya hubo cuatro alargues, la última en julio del año pasado.

26

Desde el 2014 se habla del fin de los documentos confeccionados de forma manual, lo cierto es que sólo el año pasado la fecha fue pospuesta dos veces. En la provincia aún restan unas 25.000 mil personas para actualizar el padrón. ¿Qué no se podrá hacer en caso de no actualizar? En los últimos años más de una vez se habló del fin de aquellos documentos que hayan sido confeccionados a mano.

Fue en 2014 cuando, el en ese entonces ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, por medio de la resolución 3020/2014 publicada en el Boletín Oficial, dio a conocer que la fecha límite para la renovación sería el 31 de diciembre de ese año.

“Desde el 1 de enero del 2015 quedarán fuera de funcionamiento formal todos los documentos que no sean digitales”, sentenció desde Casa Rosada. Móviles y operativos documentarios se realizaron de forma masiva ese año en todo el país, incluida esta provincia que inclusive, logró obtener un móvil de confección propio que fue enviado por la Nación a la intendencia de Fabián Ríos. Pocos días antes de la fecha límite, la resolución 2030/2015 extendió el plazo hasta el 31 de marzo del 2016 dando un plazo de casi un año a quienes no habían realizado el trámite.

A poco de vencer nuevamente esa prórroga, se dictó la resolución 617/2016 mediante la cual se dio cuatro meses de extensión del plazo, hasta el 31 de julio. En ese momento, según los datos oficiales dados a este matutino por el director del Registro Provincial de las Personas, Marcos Amarilla, restaban unos 30.000 correntinos para hacer el trámite. La fecha no se cumplió y volvió a dilatarse por medio de la resolución 1740/2016, poniendo como fecha límite el 31 de marzo del 2017. A poco menos de un mes de llegar a la fecha indicada por la resolución, Amarilla remarcó que entiende que no habrá nuevas prórrogas. “Han sido suficientes”, sentenció. En cuanto a la realidad local de la renovación destacó que el movimiento es normal en la sede del Registro y destacó que son pocas las personas que llegan para hacer la actualización.

“Tenemos entre el 2 y el 3 por ciento de la población de toda la provincia aún sin realizar la renovación, es un número muy pequeño”, dijo el funcionario provincial a NORTE de Corrientes. El costo para quienes deban

realizar el trámite de renovación o bien por extravío, es de $60 y en la sede local es por orden de llegada; la atención es de 7.15 a 13.15.

En cuanto a qué sucederá con quienes no hagan el cambio de DNI, Amarilla remarcó que no habrá sanciones de ningún tipo para quienes no hagan el trámite, ni multas, pero especificó que no podrán realizar ningún tipo de trámites; eso incluye bancarios, administrativos y por supuesto, votar. “Entendemos que habrá un remanente, aclaramos que las personas mayores de 75 años no están obligadas a realizar el cambio”, señaló.s