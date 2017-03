Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115176

Inicio » Información » Deportes

PARO EN EL FÚTBOL

Agremiados advirtió formalmente a la AFA en diciembre sobre "situación decadente de los clubes‘

Futbolistas Argentinos Agremiados advirtió "la decadante actualidad de numerosos clubes" y adelantó la posibilidad concreta de no reanudar los torneos oficiales en una nota enviada a la AFA el 14 de diciembre de 2016, dos semanas antes de que también pidiera la intervención del Ministerio de Trabajo "con la premura que la grave situación amerita".

26

Así consta en distintas actas y notas a las que hoy tuvo acceso Télam y que ratifican la posición adoptada por el gremio: la retención de tareas por los salarios adeudados por distintos clubes a sus jugadores, en algunos casos de hasta cinco meses, fue la última opción tras una serie de reclamos desoídos.

El 14 de diciembre, en una nota enviada al titular de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, Agremiados informó sobre "la decadante actualidad de numerosos clubes que participan de las distintas competencias profesionales que adeudan salarios que en algunos casos completan ya los tres meses".

"Consideramos que no se encuentran dadas las condiciones para dar comienzo a la segunda parte de los torneos organizados por la AFA -siguió-. Llama la atención la conducta recurrente e irresponsable de algunos dirigentes de estas instituciones y pedimos se postergue el reinicio de la competencia hasta tanto sean resueltos los problemas económicos y financieros y se garantice el pago de salarios".

En similares términos, el gremio de los futbolistas volvió a enviar una nota a la AFA el 27 de diciembre; y dos días más tarde, FAA pidió una reunión de todas las partes en el Ministerio de Trabajo "con la premura que la grave situación amerita a fin de poner en conocimiento las irregularidades en el pago de los salarios de los futbolistas profesionales".

"La abultada deuda salarial -explicó el gremio al Ministerio- se presenta como violación a las diferentes normas del Convenio Colectivo de Trabajo. El carácter alimentario del salario no puede ser desprotegido, siendo menester que las autoridades de la Nación le otorguen la debida tutela".

La reunión en efecto se desarrolló en el Ministerio de Trabajo el 3 de enero, según consta en el acta escrito de puño y letra por la licenciada Silvia Suárez, jefa del departamento de Relaciones Laborales número 3. Allí estuvieron representantes de Agremiados y de distintos clubes, pero no del Comité de Normalización de la AFA. Ante la falta de respuestas y la ausencia de dirigentes clave para resolver el conflicto, los jugadores volvieron a pedir una reunión para los días siguientes que nunca se llevó adelante.

Agremiados emitió hoy un comunicado para "clarificar a la opinión pública y dejar debidamente aclarado que la medida dispuesta por el gremio no resulta caprichosa ni se trata de un ’paro político’ como se pretende sugerir desde distintos medios".

"Las actas y notas ponen de manifiesto y demuestran objetivamente que desde esta Entidad gremial venimos denunciando la falta de pago de salarios desde hace más de tres meses y la AFA, en todo ese tiempo, no atinó a dar respuesta alguna al legítimo reclamo de los trabajadores futbolistas".

"Recién después de lo resuelto por la reunión de futbolistas el 2 de marzo de 2017, el Ministerio de Trabajo, que a esta altura parece un apéndice de la AFA, decide dictar una medida que no es otra que una Conciliación Obligatoria, la cual en modo alguno corresponde ya que el reclamo versa sobre reclamo de salarios adeudados de más de tres meses, no tratándose de un conflicto de intereses".

"No obstante ello, y en muestra de querer solucionar el conflicto, concurrimos a la audiencia fijada, y no encontramos propuesta de pago alguno, tal como se desprende objetivamente del acta labrada en la referida audiencia"."Reiteramos, no hubo propuesta alguna de parte del sector patronal, como se desprende del acta de la audiencia en donde concedida la palabra a AFA, se limitó a acompañar un acta de reparto de dinero entre sus clubes afiliados, pero nada se ofreció para el pago de los salarios".