Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115205

Inicio » Información » Política

Carrera electoral e interna

Se empieza a delinear la estrategia electoral de las comunas del PJ

Una veintena de comunas ya definió acompañar a Carlos Espínola en las elecciones a gobernador. Con la BUE, Ríos intentará seguir en la comuna

12

A tres meses de que se realicen los comicios (4 de junio) en la capital correntina, las comunas del PJ ya han definido su estrategia de participar en las elecciones a gobernador donde el medallista olímpico y actual senador nacional Carlos Mauricio Espínola intentará por segunda vez llegar al sillón de Ferré. En esa oportunidad, también varios jefes comunales buscarán su reelección.

Cabe recordar que el justicialismo gobierna en los municipios con mayor cantidad de electorado. El 60 por ciento del padrón correntino se concentra en Capital, Goya, Mercedes y Curuzú Cuatiá, todas comandadas por peronistas. El 4 de junio en la Capital se votaría a intendente y concejales por separado de las elecciones provinciales para instrumentar la Boleta Única Electrónica (BUE), que la última semana fue autorizada su utilización.

La carrera a la Intendencia ya la largó con fuerza la alianza Encuentro por Corrientes (ECO), que propone a Eduardo Tassano (a la Intendencia) y a Emilio Lanari (a la vice). No obstante, el PJ quiere revalidar la fórmula que se consagró en 2013, Fabián Ríos y Any Pereyra, pero ésta no estaría confirmada. De acuerdo a los plazos, el 4 de abril se debería presentar las alianzas que competirán el 4 de junio, y dos semanas después los candidatos. Por su parte, la Municipalidad sigue adelante con el proceso de licitación para disponer de las máquinas necesarias que posibiliten la aplicación del voto electrónico. “Por estas horas estamos decidiendo la adjudicación del sistema a una de las dos empresas que están interesadas en brindar el servicio”, dijo el asesor legal, Justo Pío Sierra.

El funcionario aclaró que en la cautelar, el STJ ya dejó en claro la implementación de la BUE. “Esta es una innovación que implica votar independientemente, así que el 4 de junio habrá elecciones municipales”, agregó.s