Docentes: gobiernos local y nacional

Una economía que sigue fría y con un costo de vida cada vez más elevado, es el caldo de cultivo constante para mantener alta la iniciativa de los sindicalistas ante las decisiones oficiales.

El Gobierno encuentra fuertes obstáculos para instalar la idea de que la Argentina se encamina hacia la recuperación económica y de que la inflación forma parte de un problema del pasado. A esto se suma que deberá afrontar en las próximas semanas un escenario de conflictos gremiales, con los docentes como punta de lanza, pero con otros sindicatos listos para dar pelea. “Nos vamos con mucho desánimo y el escenario es decepcionante”, se sinceró el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, tras la tercera reunión con los docentes comandados por Roberto Baradel, el duro jefe del Suteba, que denunció haber recibido amenazas hacia sus hijos en el marco de esta tensa paritaria. Baradel calificó de “vergonzosa” la propuesta y rechazó en especial el intento de ofrecer una suma no remunerativa como condición de que levantaran el paro. “Eso es extorsivo”, disparó Baradel, y advirtió que sin paritaria nacional será imposible avanzar con un acuerdo provincial. Así, la distancia entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes es económica, pero también política. “Al final parece que no hay propuesta que los satisfaga”, se fue mascullando bronca el ministro Lacunza tras la reunión.

En Corrientes, el intento oficial de evitar el paro también fracasó debido a la idea de las autoridades provinciales de aplicar un receta que al parecer ya tiene efecto. Una suba en cuotas de ítems que los maestros ya cobran pero en negro. Los seis sindicatos docentes de la provincia rechazaron la propuesta y la administración provincial apeló al relato, sostenido en los medios de comunicación sustentados con recursos estatales. Dijeron el Gobierno y el Ministerio de Hacienda, que fue el organismo encargado de llevar e imponer la propuesta a los representantes de los maestros, que fueron los sindicalistas quienes abandonaron las negociaciones el pasado viernes por la noche. Todo lo contrario, cuando los dirigentes acudieron al ministerio dirigido por el contador Enrique Vaz Torres, el funcionario que sueña con una candidatura a algo, ya no estaba. Por eso ayer, los sindicatos salieron a contar su versión de lo ocurrido, que está lejos de la politización que intentó darle el Gobierno provincial. Los sindicalistas quieren un básico de $3.000 ahora. Es la única forma de poder emparejar en algo la escalada inflacionaria, pero el Gobierno local aplicará toda su estructura para exhibir en la jornada de mañana que el paro de educadores en Corrientes no existió. La escuela no sólo cumple una función educativa sino también de contención para muchos hogares donde trabajan ambos padres. Y no únicamente por un cambio de matriz social en el que la mujer busca asumir nuevos roles por derecho, sino también porque el sueldo no alcanza. Justamente el objetivo de contener la inflación fue uno de los ejes del discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa. Calificó a la inflación de “tóxica” y aseguró que la lucha para contener los precios es el único camino para reducir la pobreza. En medio de esta puja entre las centrales sindicales con los gobiernos nacional y provincial, hay una realidad cotidiana que atraviesa la situación. Existe preocupación y molestia porque en distintos sectores de la economía las remarcaciones no disminuyeron todo lo esperado. También porque el objetivo de reducir los precios de contado habría alcanzado “resultados mixtos”, para apelar a un término que parece estar poniéndose de moda entre algunos funcionarios. Esta situación, la de una economía que sigue fría y con un costo de vida cada vez más elevado, es el caldo de cultivo constante para la mantener alta la iniciativa de los sindicalistas. s