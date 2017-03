Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115249

En la marcha docente anticiparon un paro general de 24 hs.

En la marcha docente, la CGT confirmó que antes de fin de mes habrá un paro general

12

"Ya lo tenemos el paro nacional, quédense tranquilos".Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos y uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, se adelantó a la movilización de la central obrera convocada para mañana y anunció que "antes de fin de año se realizará un paro general de 24 horas".

Acuña, al igual que otros dirigentes gremiales como Hugo Yasky (CTA), participó del acto central organizado por los sindicalistas que representan a los docentes frente al edificio del Ministerio de Educación.

El anuncio del primer paro de actividad que tendría el gobierno de Mauricio Macri se realizó ante los reclamos de los maestros para que central obrera endurezca su posición. "Que convoquen para arreglar el desfasaje que nos quedó del año pasado", reclamó Acuña.



"Algunos funcionarios van por los medios para decir que lo de hoy es política, que lo de mañana es política, pero ellos ¿de dónde vinieron? ¿de un repollo? que se dediquen a gobernar en lugar de hacer campaña", agregó el delegado gremial ligado a Luis Barrionuevo. "Que se dediquen a gobernar", añadió.

Yasky, en tanto, afirmó que si el Ejecutivo no convoca a una paritaria nacional "sigue la huelga". "Acá hay un ministro que duerme la siesta y hoy lo estamos despertando; no nos van a derrotar, vamos a ponernos de pie".

"Hay en este país verdaderos anafabetos políticos; tener mucho dinero no significa no ser analfabeto político, incluso pueden estar en la Casa Rosada o en algunos ministerios", aseguró.