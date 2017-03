Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115250

Macri tildó de "oportunismo" al paro de los docentes

Mauricio Macri, en el inicio del ciclo lectivo: "Lamento que muchos hayan elegido el oportunismo del paro"

12

El presidente Mauricio Macri se refirió al paro docente que impidió el inicio de ciclo lectivo en la mayoría de las provincias. "Lamento mucho que muchos hayan elegido el oportunismo a través de un paro", aseguró en un acto que encabezó en la localidad de Volcán, Jujuy, y así volvió a cuestionar a los dirigentes gremiales que promovieron la medida de fuerza.

Acompañado por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Macri consideró que en la historia del país "ya probamos décadas haciendo paros, y el resultado es cero; nada ha mejorado, hemos ido empeorando, es un camino que no funciona".

En este sentido, el mandatario instó a los docentes a transitar "el camino de sentarnos, dialogar, buscar soluciones y herramientas". "Tenemos que inspirarnos en los chicos, en la honestidad, amor, alegría, capacidad de soñar; de donde más aprenden es de nuestras acciones, no de lo que decimos".



En medio del paro docente, que tuvo eco en la mayoría de las provincias del país, el Jefe de Estado destacó la necesidad de que "el páis sea uno solo, que las oportunidades para los chicos sean las mismas, hayan nacido donde hayan nacido". En este marco, anunció que todas las escuelas del país estarán conectadas a internet en el próximo año y medio.





(Télam)

Además, les habló a los maestros: "Sin docentes no podemos hacer nada, necesitamos que se sientan acompañados, cuidados, con las herramientas para los desafíos del siglo XXI, porque el mundo enero lucha por los buenos trabajos".

Morales, en tanto, agredeció la presencia de Macri y Bullrich en Volcán para "demostrar que ni la tragedia (en relación al alud que arrasó la localidad jujeña) ni las dificultades van a impedir el futuro y el desarrollo que tenemos como pueblo, como república. La mejor señal es dar inicio al ciclo lectivo, más allá de las diferencias e injusticias que hay con los docentes y los maestros en toda la Argentina, injusticias que llevna décadas y que año a año iremos resolviendo".