EN EL 17 DE AGOSTO

Motochorro-penitenciario atacó a una pareja y terminó preso

Un hombre, junto a un cómplice, que terminó siendo agente del Servicio Penitenciario, atacó a una pareja en el barrio 17 de Agosto. Una de las víctimas persiguió al atacante y logró reducirlo, no sin antes recibir amenazas. Fue identificado como Raúl Gómez, quien está detenido en la Comisaría 18.

Dos motochorros le robaron la cadena que llevaba la mujer, y los tiraron de la moto, en la que circulaban. Luego de levantarse, persiguieron a los delincuentes, uno huyó y al otro lograron reducirlo y que la Policía lo lleve. Mientras esperaba la llegada de efectivos el delincuente lo amenazó

Martín Borrego, integrante de la pareja atacada, dijo que se trata de un agente penitenciario. En este momento se encuentra detenido en la Comisaría 18.



Martín Borrego, contó: “iba por Cazadores Correntinos junto a mi pareja y mi niño de 3 años, y en Cazadores Correntinos casi Sánchez de Bustamante le arrebatan la cadena a mi señora dos que iban en una moto Titan. Nosotros caemos de la moto, nos levantamos e iniciamos una persecución. Nunca le perdí de vista, cerca del galpón de Expreso Demonte se quedaron sin nafta”.



“Traté de reducirlo a uno de ellos, el otro salió a correr y entró en Demonte” detalló.



El damnificado contó: “después me entero que el muchacho es un penitenciario y que es seguidor de Yiyo... creo que tiene antecedentes"

"Cuando lo agarré me decía que era policía y él arreglaba todo... que le suelte. Recibí amenazas de su parte y me dijo que si lo denuncio se me viene lo peor” describió.

Fuente y foto: Gentileza Radio Dos