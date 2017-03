Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115290

TIEMPOS DEL PANU

Tato Romero Feris: "con los verdugos, a ninguna parte"

“Hoy estamos en el medio. Todo pasa por el impedimento de ser candidato, o sino hoy seriamos un tercer frente para competir a cualquier nivel”, dijo Tato Romero Feris, en diálogo con Radio Dos. Y dejó en claro: “lo que plantea la gente del PaNu es que no se negocie con los verdugos: ese es el criterio, pero yo siempre digo que hay que dejar márgenes de negociación”

“Esta prisión tiene mucho que ver con estas cuestiones de anular un candidato para dejar a dos frentes peleando”, insistió el principal referente del PaNu

Tato recalcó: “hay que ir acelerando las cuestiones sobre todo en Capital”

Para el exGobernador, que cumple prisión domiciliaria, “ninguno de los dos frentes más importantes tiene propuestas serias y concretas”, y en ese sentido argumentó: “los que ya tienen candidatos deben definir que van a hacer. Y los que están gobernando deben determinar qué van a hacer para cambiar 16 años de gobierno en los cuáles no hicieron nada”

Reiteró: “no es Tato quien decide las alianzas sino el Partido”

“Mantenerme en esta situación de prisión a la cual me tienen sometido no corresponde para nada, y es tiempo de pacificar, sin esconder nada. Debemos terminar con los tiempos de confrontación. Me parece exagerado que después de 20 años tenga que seguir dando respuestas a la Justicia… Es la verdad… debo explicar a la Justicia por haber combatido a los murciélagos, o por implementar los DTS… cosas que hicimos nosotros y ahora se hacen y están bien… O tengo que estar libre, o los que hoy hacen eso deben estar presos conmigo”

Tato recalcó: “no estoy dispuesto a mas presión. Que me pongan en el pozo más oscuro. No voy a negociar con una pistola en la cabeza”

Romero Feris aseveró que en su domicilio recibe a referentes de todos los partidos (mencionó a Camau, a Flinta, a Canteros, entre otros) pero aclaró que ninguno le responde claramente sobre su situación judicial.

“A mí me pusieron preso por cuestiones políticas… me tendrán que liberar por esa misma política. Hay gente que mata y sale a los dos días y a mí me fabricaron causas y me dieron 12 años. No tengo respuestas… ni de esos amigos que me visitan y hoy están en el poder. Esa es la realidad”, observó

Para Romero Feris “esta provincia nunca terminará de pacificarse en estas condiciones. Se pusieron jueces especiales, se armaron causas y hubo una decisión política de sacarnos del escenario…. Y así me sacaron, pero nosotros seguimos en el medio. Tenemos una maquinaria que cuando se mueve, lo hace con rapidez, y mucho más en las condiciones en las que me tienen”

Tato respondió sobre la situación política de Chino García, quien no descartó pelear la Intendencia de Paso de la Patria: “el Chino suele ser chistoso… él es el que mejor mide en El Paso, pero no vamos a perder una banca en Diputados”.