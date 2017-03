Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115304

Haberes correntinos y magros aumentos

Estatales marcharon a la Rosada local en reclamo de mejoras salariales

La marcha fue en coincidencia con la nacional. La consigna fue salarial y por mejoras laborales. La totalidad del arco gremial estuvo presente.

Casi la totalidad el arco gremial correntino más diferentes organizaciones sociales, marcharon hacia la Casa de Gobierno con diferentes reclamos a la administración provincial, y en coincidencia con la manifestación nacional organizada por la CGT en Buenos Aires (ver más en página 15). Desde la plaza Vera, las columnas llevaban carteles con consignas que, en su mayoría, aludían a demandas salariales y mejoras en las condiciones laborales, principalmente de los empleados públicos. Médicos, enfermeros, trabajadores de Vialidad Provincial, entre otros sectores de empleados del Estado, hicieron hincapié en la falta de convocatoria al diálogo para discutir por salarios, en un contexto de creciente pérdida del poder adquisitivo de los haberes por la situación nacional. Los referentes sindicales remarcaron que los aumentos anunciados no llegan a cubrir las expectativas de los empleados del Estado, y que el porcentaje anunciado (de 35% en largas cuotas formulado en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura por el Gobernador) no representa esa pérdida. Frente a la Rosada local, la manifestación copó por casi una hora la esquina de Salta y 25 de Mayo, con la promesa de avanzar con otras acciones similares, de no mediar revisiones en los incrementos preparados desde el Ministerio de Hacienda. En este contexto, referentes estatales indicaron que las asambleas proseguirán en las diferentes dependencias del Estado para buscar coincidencias en un reclamo conjunto, tal lo avanzado desde las centrales nacionales, y así hacer sentir la voz de los trabajadores públicos provinciales. No descartan avanzar con medidas en conjunto para las proximas semanas. s