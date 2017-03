Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115306

Alerta ante caso positivo de rabia

Murciélagos: recomiendan evitar el contacto, sobre todo si están en el piso

Agentes sanitarios recorren la zona del barrio Camba Cuá y el sector del Ferré vacunando a perros y gatos. Piden no tocarlos.

El caso confirmado de rabia, que fue trasmitido por un murciélago a una mujer en el barrio Camba Cuá, despertó el alerta de las autoridades sanitarias. Consultado por NORTE de Corrientes, el médico veterinario Omar Bottineli destacó que la situación no debería despertar temor en la población, pero sí remarcó la importancia de adoptar ciertos recaudos para evitar problemas, y sobre todo para contribuir a la detección temprana, si es que hay más casos. “Hacía muchos años que no se detectaba un caso así, el último del que tenemos registro fue en 2006, cuando había sido mordido un gato; en esta oportunidad la afectada fue una mujer, que al dirigirse en forma rápida al médico y someterse a los estudios pertinentes por parte del especialista, el virus pudo ser atacado de manera correcta y ella hoy se recupera sin problemas”, remarcó. En cuanto a las acciones llevadas a cabo por las áreas de Zoonosis de la provincia y de la Municipalidad, se avanza con la vacunación antirrábica a las mascotas. Bottineli remarcó que es la medida que se debe llevar a cabo para evitar que perros y gatos resulten infectados, en el caso de que más murciélagos pudieran estar enfermos. El alerta está encendido entre los vecinos del barrio, por la presencia de murciélagos. “Convivimos con ellos”, contaron a este medio los habitantes de la zona, quienes remarcaron que temen sobre todo porque hay una gran cantidad de niños que todos los días concurren a las escuelas y jardines de infantes de la zona. El caso se registró en los monoblocks del barrio Ferré, linderos a la Unidad Penitencia Nº1. Allí, en una recorrida realizada por este medio, se pudo observar que existen cuatro instituciones educativas, donde todos los días asiste una importante cantidad de alumnos. Están la escuela Nº10 Remedios de Escalada, el Instituto Hipólito Yrigoyen, la escuela para sordos e hipoacúsicos Helen Keller, un jardín maternal y el Instituto de Rehabilitación para Niños Especiales “Padre Leopoldo Mandic”. Sobre la posibilidad de que los murciélagos infectados con rabia caigan de los árboles y tengan actividad diurna, el especialista consultado remarcó la importancia de evitar el contacto. “Los chicos muchas veces los confunden con pajaritos; este animal no ataca, pero sí se defiende mordiendo si la persona busca atraparlo, que es lo que le pasó a la mujer infectada”, remarcó. En cuanto a la posibilidad de una invasión de estos mamíferos voladores, los especialistas consultados remarcaron que no se puede pensar en esa opción, ya que en esta ciudad la presencia de murciélagos es común. “Estos animales son insectívoros y de hábitos nocturnos, hay zonas donde se los ve con mayor frecuencia debido a que encuentran refugio y alimentos con mayor facilidad, las copas de árboles frondosos y añejos suelen ser sitios donde comúnmente están”, especificó el titular de Zoonosis de la provincia Luis Insaurralde. El colegio de Médicos Veterinarios, en tanto, insta a sus colegas a prestar mayor atención ante la posible aparición de casos de rabia en perros y gatos. s