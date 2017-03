Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115315

Mocoretá: hacen “vaquitas” para reponer insumos de la comisaría

El jefe de la seccional, Antonio Navarro, admitió que tienen serias falencias. El cura del pueblo denunció la presencia del narcotráfico.

“Siempre tapamos agujeros con lo que sea: si no hay tinta para imprimir las planillas en la comisaría, compramos los cartuchos para continuar con el trabajo; si no hay internet en el destino hacemos una vaquita entre todos para pagar el servicio y así poder recibir los mails de la Jefatura; si no hay elementos de limpieza, los conseguimos para que la comisaría, destacamento y móviles estén limpios”. Así se sinceró el jefe de la seccional de Mocoretá, Antonio Navarro, durante la interpelación a la que los vecinos de la comunidad lo sometieron junto al intendente, Fabio Lovato. El párroco local, Jorge Ortiz, denunció que en Mocoretá se hace acopió de la marihuana paraguaya que ingresa por Itatí. “Mandamos cartas a todos lados para que nos donen materiales, hojas, lapiceras, pintura, etcétera. Porque utilizamos nuestros propios elementos personales para el trabajo, como por ejemplo las computadoras, ya que las que las que existen para realizar escritos y demás o están rotas o son totalmente obsoletas”, graficó el comisario. Y amplió: “Usamos hasta nuestros propios teléfonos celulares para llamar a las ambulancias” “La droga entra por Itatí, pasa por enfrente de nuestras narices (por Mocoretá) por la autovía Nº 14, y una parte queda en nuestro pueblo. En la ciudad hay dos robos por día, y lo que se roba es para comprar estupefacientes”, aseguró el cura Ortiz. La crisis institucional en Mocoretá se remonta al año pasado, cuando el Gobierno de la provincia tuvo que mandar al personal de la Policía de Alto Riesgo (PAR), debido a la cantidad de hechos delictivos. s