Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115321

Inicio » Información » Deportes

El regreso del fÚtbol es casi un hecho

Agremiados y la AFA avanzaron en las negociaciones y hoy definen el conflicto

Al mediodía habrá una reunión en el ministerio de Trabajo y luego anunciarían la reanudación del campeonato de primera y el ascenso.

12

La vuelta del fútbol de la primera división y del ascenso dio anoche un paso importante luego de un principio de acuerdo entre Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), encabezado por su secretario General, Sergio Marchi, y los integrantes del Comité de Regularización de la AFA, tras casi tres horas de reunión. En ese sentido, Marchi aclaró que aceptaba “como gesto de buena voluntad”, retomar las actividades, a la espera del ingreso de nuevos fondos que permitan cancelar la totalidad de la deuda de todos los clubes, desde la primera división hasta la primera D, antes de fin de mes. “Lo más importante es que la deuda se achicó”, reconoció el secretario general de Agremiados en declaraciones a la prensa, tras salir de la reunión con el Comité de Regularización. Así, se espera que hoy por la mañana haya un acuerdo definitivo y vuelva el fútbol en la reunión que se realizará en el Ministerio de Trabajo. Por su parte, el capitán de Independiente, Nicolás Tagliafico, aseguró que su equipo está listo para jugar oficialmente, aunque el partido con Talleres de Córdoba, por la 15ª fecha del campeonato de la primera división fue reprogramado sin fecha por la AFA ya que el estadio Mario Kempes no está en condiciones de albergarlo. “Al principio servía una semana más, pero ya está siendo hora de arrancar a jugar para tener nivel de competencia. Nosotros queremos jugar cuanto antes, más que nada por todo este tiempo que llevamos parados” agregó el ex futbolista de Banfield. “Independiente es un club grande, hay que estar prendidos arriba y cumplir los objetivos. Lamentablemente no lo pudimos hacer el semestre pasado, y por eso debemos estar unidos tanto hinchas como jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Hay que clasificar a la Libertadores del año próximo y pelear el campeonato local”, concluyó el futbolista de 24 años. Mientras tanto,k Armando Pérez, titular de la Comisión Normalizadora, arrojó anoche otro grado de esperanza para que se reanude el fútbol argentino. “Hay un noventa y pico por ciento de chances para que vuelva”, expresó. “Esperamos llegar a una solución’, subrayó el máximo dirigente de la AFA. s