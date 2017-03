Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115322

Jornada de lucha por la perspectiva de género

Corrientes se unirá al paro y a la marcha internacional de mujeres

La concentración se realizará hoy a las 9 en la plaza Juan de Vera. Entregarán petitorios al municipio, la justicia y al gobierno provincial.

Organizaciones sociales y de género convocan a sumarse y participar hoy del paro internacional de mujeres. A nivel local el lema es “Mujeres en huelga contra el ajuste y la violencia”. Según adelantaron la jornada de movilización y concientización se centrará en la marcha por las calles de la ciudad parar para alzar las voces de las mujeres y el género. “No paramos porque no queremos hacer nada, paramos para que se sienta la ausencia en nuestras acciones diarias”, explicó una de las referentes de las distintas áreas que decidieron adherirse a la iniciativa de la que desarrollará en más de 15 países. En esta ciudad, la concentración tendrá lugar a las 9 en la plaza Juan de Vera, y desde allí la columna iniciará la marcha que terminará en los edificios gubernamentales cuando se entreguen tres documentos con petitorios particulares. A la Municipalidad de Corrientes se le pedirá, entre algunos de los puntos centrales, que avance con el equipamiento para el refugio de mujeres golpeadas que está terminado desde hace casi un año, pero que por una falta de envíos de fondos de la Nación no pueden terminar de comprar el mobiliario necesario. También entregarán un documento en el Superior Tribunal de Justicia, con requerimientos centrados en el uso de la perspectiva de género para las sentencias, casos de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales que tienen causas por participar en protestas sociales y, sobre todo, en lo que respecta a las causas por violencia de género. En tanto, a la Provincia se le pedirá la construcción de refugios en el interior provincial, presupuesto para la elaboración de políticas integrales que incluya a las mujeres, entre otros puntos. Consultada sobre el tema, Carolina González, referente del Movimiento Colectivo de Mujeres Organizadas explicó: “El objetivo es que el paro se sienta en todos los ámbitos, las mujeres que están en sus hogares también deben parar, el sentido profundo de esta jornada es demostrar que nuestro trabajo diario es que mueve todos los tejidos sociales”. En tanto, destacó que si bien no hay cifras exactas sobre la cantidad de mujeres que se desempeñan en trabajos formales y no formales, se sabe que las cifras son realmente muy altas. “Saldremos a las calles en una marcha pacífica que finalizará en la plaza 25 de Mayo, donde se hará una radio abierta y una olla popular, donde el menú será arroz con pollo”, dijo la referente social, al tiempo que invitó a todas las mujeres a sumarse a la jornada de lucha. Entre las organizaciones que se alistaron para el paro se encuentran: ATE, CTA, sindicatos docentes, CGT, Uejn, Sitraj, Sindicato de Amas de Casa y Asprosac, entre otros. Además, se sabe que unas 30 organizaciones sociales han confirmado su participación. Las fuentes consultadas por este medio destacaron que será un día muy importante de reivindicación de derechos. González, al ser consultada sobre la decisión del Consejo Provincial de la Mujer -desde donde se aclaró que no adhieren al paro-, dijo: “No nos llama la atención, siempre dan la espalda a las acciones llevadas a cabo por las organizaciones sociales, pero el hecho de aclarar que no adhieren lo vemos como una provocación”, resumió.s