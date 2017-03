Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115325

Trabajadores en la línea de impacto

Según el Instituto Nacio­nal de Estadísticas y Cen­sos (Indec) el uso de la capacidad instalada de la industria cayó al nivel más bajo de los últimos siete años.

En el marco de la (multitudinaria) movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en la escalada de la protesta anunció un paro de actividades, el Ministerio de Trabajo de la Nación filtró un documento que contiene un detalla­do análisis de las cifras de comercio exterior y ocupa­ción por sectores del último lustro y que concluye que “no hay apertura indiscriminada” de las importaciones y, a su vez, que “no hay un problema generalizado de empleo”. El informe interno del Ministerio, difundido por la agencia oficial Télam, desestima denuncias y re­clamos de varios sectores empresariales y gremiales, en particular de los industriales, sobre la incidencia de las compras al exterior en la pérdida de pues­tos laborales. También resalta el mencionado estudio que “el tra­bajo en blanco, de 12,1 millones de empleos a diciembre de 2016, fue el más alto de los últimos 4 años”.

Los datos oficiales sorprenden, sobre todo porque colisionan con los indicadores que maneja el sec­tor empresario, gremial y los pro­pios organismos del Estado. Por ejemplo, según el Instituto Nacio­nal de Estadísticas y Censos (In­dec) el uso de la capacidad instalada de la industria cayó al nivel más bajo de los últimos siete años. Esto sólo es posible por la retracción de la actividad económica, lo que deriva en capacidad ociosa, técnica y humana.

No es común que cuando las máquinas están para­das los empresarios mantengan al personal también parados. Primero les dan vacaciones, luego adelantan licencias, más tarde reducen los turnos y finalmente los despiden. A veces ni siquiera cumplen este proceso. En la textil de la localidad de Bella Vista (Corrientes) está sucediendo algo parecido a lo descripto. Sobra stock, no hay ventas, están reduciendo la producción y comenza­ron por adelantar vacaciones del personal.

En el rubro textil, empresarios y sindicalistas sostie­nen que uno de los factores declinantes es la apertura de las importaciones. ¿Cómo se compatibiliza esto con el informe halagüeño del Ministerio de Trabajo? Por lo pronto siguen sumándose indicadores que oscurecen el panorama.

Según un informe que difundió en las últimas hora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la utilización de la capacidad instalada en la industria registró en enero último un promedio del 60,6%, el ni­vel más bajo desde el 2010. En tanto, la “capacidad de producción”, que el organismo releva desde 2010, re­gistró en enero una utilización del 30,7%, afectada por despidos, suspensiones y paradas técnicas del primer trimestre.

La producción de autopartes tuvo un nivel del 47,3%, de acuerdo con el informe oficial. La produc­ción de minerales no metálicos e insumos para la construcción logró en enero un promedio de utiliza­ción del 53,3%, la de edición e im­presión 54%, la de industrias me­tálicas básicas que producen acero y aluminio, 58,4%, y la de caucho y plásticos, 58,5%.

La industria textil registró en enero un promedio de utilización del 57,5%, es apenas un poco más de la mitad de su capacidad productiva. En cambio, re­finación de petróleo mostró el mayor promedio en ene­ro con 85%, seguido por la producción de tabaco con 80,3%, cuya producción mayormente se exporta, y la elaboración de papel y cartón con 80%.

Durante 2016, la utilización de capacidad instalada en la industria mantuvo promedios mensuales de en­tre 60 y 65%, mientras que en los dos años anteriores se mantuvo entre 65 y 75%, de acuerdo con las cifras oficiales.

Algo está sucediendo, es imposible no advertirlo. Más allá del devaneo de la CGT y los condimentos políticos, lo concreto es que la actividad económica no calienta motores y lo sufren los trabajadores. Son los primeros en recibir el impacto, después viene todo lo demás.