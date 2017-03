Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115329

En su día, Ricardo Colombi denigró a una mujer

En pleno día en que se conmemora la masacre de Chicago, que terminó con decenas de mujeres quemadas y muertas, y por el cual se celebra el Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Corrientes Ricardo Colombi cargó duramente contra una mujer de la política, la licenciada Ingrid Jetter. "No la conozco, no sé quien es", dijo en un arrebato de machismo. Un misogismo exagerado que llevado a la opinión pública, cayó como una falta de respeto a la dignidad de la mujer.

La opinión de Colombi no es nueva. Una vez trató públicamente de "hija de puta" a la senadora nuevista Nora Nazar. Este 8 de marzo no se anduvo con vueltas, y desconoció raudamente a la novel funcionaria de Cambiemos en Vialidad Nacional. Es más, hasta se hizo el desentendido, confundiéndola con la Delegada local de Vialidad Nacional, "están pagando dos sueldos", dijo, hundiendo más el cuchillo en la figura de Jetter.

Esta andanada de insultos solapados, busca hacer desaparecer de su mente la figura de una mujer que puede hacerle sombra en el poder. Solo por ser mujer.

Y es allí adonde el pecado machista del gobernador se torna no solo en una anécdota, sino en un mensaje institucional del representante más alto del Estado provincial.

Si el gobernador desconoce con tal desparpajo la existencia de una persona, por ser mujer, es capáz de cualquier cosa.

Ni siquiera una salida diplomática, ni una explicación que quiso dar Daniel Toledo en Radio Sudamericana, pueden tapar semejante atropello a la figura femenina.

La Dictadura Militar desconoció la existencia de los detenidos ilegalmente convertidos en desaparecidos. "No existen". Fue la frase que Videla lanzó en su momento.

Hoy ese mismo concepto se traslada a la mente del gobernador de turno. "No la conozco", djo cuando hace poco meses se lo vio acompáñandola en una recorrida de caminos.

Además Ingrid Jetter no puede ser desconocida: militó en la Juventud del Partido Nuevo, luego acompañó a Gustavo Béliz, para recalar finalmente por durante varios períodos en la intendencia de Riachuelo, con quien compartió obras y escenarios.

A poco de asumir Maurico Macri, éste la nombró su representante en Corrientes prácticamente, al designarle en un alto cargo en el FONAVI, y luego volcarla a su campaña en la región a traves de Vialidad Nacional.

Un desconocimiento de Jetter es, en términos políticos, hasta un desconocimiento de la autoridad del mismo Presidente.

Claro que un desconocimiento de la figura de Jetter no la mella. Al contrario, acrecienta su perfil.

Ser mujer despreciada por un hombre, en estos tiempos es una virtud. Y en tiempos políticos le puede costar a Colombi los votos femeninos que necesita su candidato radical.

Como dice Martín Fierro. "siempre los ha de perder una mujer ofendida"