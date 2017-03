Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115330

EN SAN COSME

Colombi desconoció a Ingrid Jetter

En la localidad de San Cosme, Ricardo Colombi inauguró una Planta de Elaboración de Alimentos. Al finalizar, fue consultado por la prensa por las pretensiones de Ingrid Jetter: "no la conozco", respondió

En la inauguración de una sala de elaboracion de alimentos en San Cosme, el gobernador de la provincia, doctor Ricardo Colombi, expresó respecto del reclamo policial “nosotros tenemos la política salarial muy clara, y la vamos a cumplir, y como siempre digo el que no quiere estar en salud pública a la casa, el que no quiere estar en la escuela a la casa, el que no quiere ser policía a la casa”.

