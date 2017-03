Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115355

Cuatrerismo, coimas y un brutal crimen en Yofre

Sartori: polémico audio de policía que dijo haber iniciado pesquisa paralela (Audio Segunda parte)

Se trata de una segunda escucha. Esta vez, entre el presunto agente y el hijo del empresario yerbatero asesinado en una estancia. Los detalles.

Un segundo audio escandaloso, de una serie de escuchas en el marco de la investigación del brutal crimen -en una estancia de Yofre- del empresario yerbatero y ganadero Héctor Aníbal Sartori, y que desató un escándalo interno entre policías que prestan servicio en la zona céntrica de la provincia, se filtró vía mensajes de whatsapp en el que sería una conversación entre un oficial, quien dice haber abierto una pesquisa paralela del caso, y el hijo de la víctima. En su edición de ayer NORTE de Corrientes brindó detalles sobre una primera escucha, una conversación telefónica presuntamente entre este mismo policía, que sería A. E. López, y un joven que al parecer, por los detalles de la conversación, es el nieto del empresario asesinado. En dicho diálogo el agente trata de influenciar al muchacho, denunciando a sus pares del Priar, e inclusive a un jefe policial de esta unidad, para lograr algún tipo de rédito económico (le pidió una camioneta). Y todo por la investigación que el agente -tras este escándalo habría sido removido a la capital correntina para prestar servicio en el 911- dice haber iniciado en forma particular. En esta segunda escucha, para reforzar su interés particular, el policía se comunica con el padre del muchacho, es decir el hijo del empresario yerbatero. “Yo hoy hablé recién con su hijo, y le comenté que le diga a usted que se tiene que presentar como parte querellante en la causa, así la sigue de cerca. Yo el lunes o martes tengo que reunirme con el jefe de Policía, porque quiere escuchar los audios y quiere más detalles de lo que sé. Le estoy por tirar sobre relieve hasta que tenga bien la información”. Así comienza la conversación, que al igual que como pasó con el contacto telefónico con el nieto de Sartori, el agente fue el interlocutor que más habló. Aja, okey, perfecto, perfecto”, sólo se limitó a contestar el hombre. “Hoy me fui a mirar su hacienda, porque me parecía raro que siga sin custodia. El camión sigue acá. No sé qué esperan levantar y llevar ya en un corralón, ya sea en Curuzú o en otro lado. Está acá a la buena de Dios. Encima hay orejanos, cualquiera nos pueden carnerear”. Al parecer el agente se refiere a un vehículo que llevaba ganado de origen sospechoso. En dicho operativo, encabezado por él en la zona de Mercedes, detuvo a un par suyo, un sargento que -según dijo López en la primera escucha- es allegado a un jefe policial del Priar. Luego de este procedimiento López fue trasladado a Perugorría, y cuando las escuchas llegaron a oídos de la Jefatura fue removido a la capital correntina, con denuncias en su contra por parte de autoridades de la Unidad Regional II de Goya y una demanda de acción privada por calumnias e injurias de parte del jefe policial del Priar. “No se preocupe, el lunes vamos a ir y vamos a presentarnos en la querella, los papeles y ya comenzamos a trabajar...”, le contestó el hombre. El agente siguió: “Yo le decía a su hijo que después de las fiestas no tengo problemas de sacar mi licencia y acompañarlos a ustedes. Donde ustedes quieran moverse por acá yo les puedo acompañar. Estoy teniendo otra línea, que eso lo tenemos que conversar personalmente. Está habiendo una perspectiva en otros lugares, que podría estar una parte de su hacienda”. “Exactamente”, contestó quien sería el hijo de Sartori. López insistió: “Tenemos que juntarnos entre las dos fiestas. El lunes me voy a hablar con el jefe de la Policía. El martes le tengo que llevar a mi vieja... el miércoles se inaugura el banco provincia, la remodelación, y tenemos que estar porque va a venir el Gobernador. Yo recién hablé con gente del Gobierno, que me encontré en Mercedes, y me pidieron que esté (en el acto) para hablar con el Gobernador, y más que nada para que (Ricardo Colombi) vea mi cara. Se escucha fuerte que me dejen -como yo le había comentado- como jefe acá. Pero yo igual, al margen de eso, voy a seguir tirando los hilos para sacar más datos del tema, de su caso. “Más vale, más vale”, contestó su interlocutor. “Nos tenemos que juntar más de seguido. Después de las fiestas yo no tengo problemas de sacar mi licencia, tengo desde 2009 para sacar. Y si nos tenemos que mover ahí en Mercedes, yo tengo gente de confianza que nos puede enviar y también conocí bastante el tiempo que estuve ahí. Así que hay comenzar a movernos nomás. Como le decía a su hijo, cuando pasó la desgracia de su padre, y ustedes estaban con el dolor de la pérdida, otros (por sus pares) ya estaban presentando números, ¿viste?”, dijo casi al final del diálogo telefónico. Para terminar el hombre dijo: “Bueno jefe, quedamos para el día martes, nos vemos”. “Listo, listo”, finalizó el policía.s