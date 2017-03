Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115357

Inicio » Información » Policiales

Abuso sexual en una fiesta

Caá Catí: imputados por violación a comparsera se abstuvieron de declarar

Los tres acusados hicieron uso de su derecho constitucional durante las indagatorias. Hay otros sospechosos y no descartan más detenciones.

12

Los tres hombres imputados por la golpiza y violación denunciada por una mujer se abstuvieron de prestar declaración y ya cuentan con abogados privados, informaron fuentes judiciales que además reiteraron que no se descarta que en los próximos días el juez del caso, Leandro Maciel, ordene nuevas detenciones sobre la base de pruebas recolectadas hasta el momento. Lucas Almeida (futbolista y nieto de un ex intendente de la localidad), Cristian Contín (oficial de la Prefectura Naval) y Santiago Chávez (novel empresario hotelero) continúan detenidos en Capital y se negaron a prestar declaración como imputados durante la indagatoria hecha por el juez Maciel y el fiscal Buenaventura Duarte. Los tres están acusados de haber abusado sexualmente de R.A., una joven comparsera con la que tenían amistad. El presunto ultraje grupal habría tenido lugar durante una fiesta en la casa de un concejal del pueblo, organizada por uno de sus hijos (que figura como testigo en la causa). No obstante, fuentes cercanas a la investigación reiteraron que existen elementos para ampliar el círculo de sospechosos y en los próximos días podría haber nuevas detenciones. Lo mismo había manifestado a este diario días atrás el abogado de la denunciante, Eduardo Mosqueda. La posibilidad surge de los testimonios incluidos en el expediente y los videos grabados con celular por algunos de los asistentes al denominado “after”, realizado el pasado lunes 27 de febrero por la mañana, después de concluida la última noche de corso en Caá Catí. Este medio accedió a una de las filmaciones en la que se puede observar el momento justo en que Almeida alza y se lleva a R.A. rumbo a una habitación, escoltado por otro hombre que sería Contín. Otros materiales de esta índole serían los que -junto a los testimonios- direccionan la pesquisa hacia un número mayor de participantes en la violación. s