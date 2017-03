Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115361

Inicio » Información » Cultura

Sapucay recurriÓ al intendente

Momo se despidió hasta 2018, pero las discusiones en torno a él continúan

El Gallo pedirá que se reconsidere una sanción para Ara Berá.

El escrutinio marcó que Ara Berá le ganó a Sapucay por un punto de diferencia, pero el pequeño detalle que no se pudo solucionar hasta el momento, y que incluso retrasó el conteo de votos por varias horas -más de las debidas- fue la sanción que los directivos de la comparsa del Gallo solicitaron para su competidora directa y que no pudieron hacer aplicar. Ellos sostienen que el día en que Ara Berá se retrasó tres minutos debía tener un descuento del 5% de los votos de esa noche, tal cual lo establece el reglamento, porque no hay nada que justifique la no aplicación de esta sanción. Con esta medida, El Gallo sería tricampeona. Esto no sucedió y la Comisión Central Coordinadora del Carnaval (CCCC) declaró ganadora de los corsos 2017 a Ara Berá. Ese mismo día los dirigentes de Sapucay anunciaron que apelarían esta situación ante la Justicia, pero primero se reunieron durante la mañana de ayer con el intendente Fabián Ríos para dialogar sobre este tema. Específicamente, según explicó ayer a los medios de prensa Victoria Quincose, presidenta de Sapucay, pedirán una reconsideración de sanción para Ara Berá, y lo harán directamente al Ejecutivo municipal. La titular comparsera se reunió en la jornada de ayer con Fabián Ríos. Específicamente dijo que en principio la comparsa y su comisión directiva solicitará la consideración respecto a la decisión del presidente de la Comisión Central Coordinadora del Carnaval, Miguel Cabrera, quien a su vez es el subsecretario de Cultura, Turismo y Grandes Eventos de la Municipalidad. Cabrera dirimió la polémica a favor de Ara Berá -a decir de Sapucay- y no hizo cumplir el reglamento cuando les correspondía hacerlo con El Rayo, pero sí lo hicieron a rajatabla cuando se trató de Copacabana. “Ara Berá -explicó Victoria Quincose- debía ser sancionada, según lo expresa el reglamento vigente, por haberse detenido durante 3 minutos, lo que le valía el descuento del 5% del puntaje total de la noche en cuestión”. De aplicarse la sanción, los tantos que se resten dejarían a Sapucay como la soberana de esta edición de los corsos de 2017. La dirigencia de El Gallo sostiene que Cabrera no tenía autoridad para dirimir en el conflicto y que la vía correcta para definirlo era aplicar el reglamento. “Vamos a pedir una reconsideración al Municipio, porque estamos ante una clara violación al reglamento de competencia emanado de una resolución municipal. El actual presidente de la Comisión Central Coordinadora del Carnaval tomó una decisión que el reglamento no le habilita, también hizo declaraciones y dio como válidas actitudes del comisario del corso, que el reglamento no permite”, dijo Quincose. No está de más aclarar que este año las comparsas y agrupaciones musicales desfilaron con un nuevo reglamento. “El reglamento es sumamente claro y refiere el descuento como sanción del 5% del puntaje, cuando una comparsa exceda la cantidad de tiempo en el desfile. Sin tener en cuenta esto y con una justificación traída de los pelos, que recibiera graves contradicciones por parte del comisario del corso, como por ejemplo confundir el sexo del escribano -en un primer momento dijo que se había cruzado con la escribana y no hay escribana en el palco del jurado y después se cruzó con la organizadora, que en ese momento se encontraba en la ciudad de Encarnación”, detalló la ofuscada referente. Quincose también manifestó su enojo de manera directa contra Cabrera. “Preocupa y se torna peligroso que la ciudadanía esté en manos -en cuanto a la normativa legal que tiene que ser garantía de la vida en comunidad-, de personas que pisotean la ley y que la utilizan caprichosamente”, dijo. “Lo que se pide es la aplicación estricta del reglamento, porque el día que comenzamos a competir lo hicimos aceptando un reglamento, y no puede ser que caprichosamente se aplique a una comparsa -como fue Copacabana que implacablemente el presidente le quito los puntos del primer día por no cumplir los requisitos- y para otra tuvo miedo de aplicarlo. Claramente nos dijo: Tengo miedo de ser el verdugo”, agregó Quincose. Miguel Cabrera, por su parte, hizo su descargo. “Estas cosas son las que empañan a la fiesta; tienen que tratar de ganar con los puntos”. “Son chicanas, se agarran de algo del reglamento para hacer perder puntos a otra comparsa. Pero es un reglamento nuevo, por lo que es un reclamo injustificado”, advirtió. “Ara Berá no tenía la culpa, el comisariato avaló la acción y sería injusto contar toda la rosca que le quieren dar. Es sólo eso, es un reglamento nuevo y lo vamos corregir sobre la marcha”, expresó, olvidando que el comisariato no tiene esta autoridad para hacerlo, según el reglamento vigente.s