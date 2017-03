Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115362

Inicio » Información » Deportes

Liga nacional de básquetbol

San Martín jugó con muy buen nivel y derrotó a Quimsa

El equipo correntino quebró al santiagueño en el tercer cuarto. Administró bien la diferencia en el tanteador y ganó con claridad.

12

San Martín redondeó otra buena actuación en el “Fortín Rojinegro” y superó a Quimsa de Santiago del Estero por 93 78 en el marco de una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En el primer cuarto el elenco correntino tuvo un juego interior interesante que dejó a Jeremiah Wood como goleador con 10 puntos. El Rojinegro utilizó bien el pick and roll y lastimó a una defensa visitante que cuando no contó con Robert Battle sufrió mucho el poderío local en la pintura. Con esos argumentos San Martín justificó irse arriba en el tanteador por 23 a 17. En el segundo período San Martín continuó sólido en defensa y mostró todo su repertorio en ofensiva para dominar a La Fusión, que apostó a poner la pelota abajo del cesto para Battle, pero al no dar resultado por la buena tarea del local encontró en la penetración y lanzamientos externos para evitar que el Rojinegro se escape en el tanteador, igualmente el local se retiró al descanso largo arriba por 45 a 35. El tercer cuarto fue el momento de quiebre del partido. San Martín se mostró con confianza y con Wood y Juan Pablo Cantero como grandes valores de su ofensiva, entró a los últimos 10’ ganando 71 a 55. En el último cuarto San Martín administró bien la diferencia que tuvo en el tanteador, siguió punzante en ataque y sólido en ofensiva, y así llenó de dudas a Quimsa, que no tuvo respuestas y cayó por un claro 93 a 78. De esta manera, el Rojinegro sigue en lo más alto de las posiciones en el Norte.s