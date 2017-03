Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115363

Un GPS para la carrera policial

Hace ocho años prometía devolver dignidad, hace cuatro años ofrecía plus en negro, ahora los manda a mudar. ¿cambiaron las circunstancias, cambió el hombre?

En septiembre de 2009 el entonces senador provincial y candidato a gobernador de ECO, Horacio Ricardo Colombi, se reunió con policías, la mayoría retirados, a quienes le prometió “devolverles la dignidad” mediante una retribución adecuada, entre otras mejoras. Aquel encuentro se realizó en la sede de la Sociedad Española y lo organizó la denominada “Familia policial” con el auspicio de los círculos de oficiales y suboficiales de la Policía de Corrientes. Los uniformados venían de protagonizar una asonada contra un gobierno constitucional (en mayo de 2008), pero la Legislatura votó una amnistía amplia el día del aniversario de la Revolución de Mayo. Menudo homenaje a la Patria. No extrañó entonces que la denominada “Familia policial” se pronunciara electoralmente a favor de Colombi, Ricardo, quien un mes después ganaría las elecciones (a su primo Arturo) para comenzar un ciclo de ocho años en el poder que todavía continúa.

En diciembre de 2013, con Horacio Ricardo Colombi recién reelecto, los policías forzaron una mejora en los haberes mediante autoacuartelamientos, cortes de calles y marchas a la Jefatura. El resultado fue un sistema de plus salarial en negro que pronto el Gobernador trasladó a toda la administración pública simulando una política de beneficios, que en realidad es un sofisma financiero. El entonces jefe de la Policía de Corrientes firmó un acta de compromiso de cinco puntos que todavía está en deuda, a juzgar por los reclamos que todavía figuran en agenda. Cuatro años después, la inquietud policial por la cuestión salarial ha vuelto a asomar. Se tradujo en una “mateada” en la plaza del barrio Santa Teresita y que convocó al actual ministro de Seguridad, Horacio Ortega, y al jefe de la Policía, Eduardo Acosta, quienes escucharon el planteo de al menos un centenar de efectivos que se hicieron presentes de civil. La “mateada” (según la calificación del ministro) no fue bien recibida por Horacio Ricardo Colombi, quien está impedido por la Constitución de un nuevo mandato de gobierno. Ergo: no será candidato. Ayer, el Gobernador al que se le termina el ciclo, se despachó con dureza contra los uniformados que reclaman mejores sueldos. “Si no quieren ser policías, a las casas”, vociferó en un acto público en San Cosme y de paso también les dio a hospitalarios y docentes. Hace ocho años prometía devolver dignidad, hace cuatro años ofrecía plus en negro, ahora los manda a mudar. ¿Cambiaron las circunstancias, cambió el hombre, se terminó el cariño? Se termina el mandato. ¿Tendrá algo que ver en esta transformación el hecho de que el mercedeño ya no puede buscar un nuevo período de gobierno? Quizás la “Familia policial” que en su momento le dio el respaldo electoral, tenga algo para decir. Es innegable que más allá del oportunismo del reclamo policial, que se repite cíclicamente cada cuatro años con cada recambio institucional, hay un problema de fondo que no se resuelve: la pirámide salarial está achatada y desfigurada. Las jinetas, que representan una distinción y mayor responsabilidad en funciones, no tiene su correlato en la escala de haberes. Las quejas se multiplican en los mandos intermedios que han visto elevarse el piso sin que el techo se mueva. En la base, la satisfacción por los emolumentos del cargo inicial duran lo mismo que su instrucción: un par de meses; luego la exigencia del servicio que implica convivir a diario con el riesgo incentiva el reclamo de sueldos acordes. Concatenada a este factor la verdadera degradación tiene que ver con la carrera policial. No se trata de armas, móviles, GPS, chalecos y botas, sino de preparar a servidores públicos para un escenario cada vez más complejo. El caso contrario es poner una pistola en manos de un efectivo para una guerra de pobres contra pobres. Y así nos va. s