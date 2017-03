Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115369

Inicio » Información » Deportes

LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Aprueban el fin de la cooperativa y cada club asumirá los gastos de la competencia

El presidente de la Liga Correntina de Fútbol Juan Carlos Espinosa confirmó que se aprobó en la última reunión del Consejo Directivo terminar con el marco del sistema de cooperativa para afrontar los gastos de la competencia. Además habrá aumentos de los aranceles de las canchas y los árbitros; ambos puntos se resolverán la próxima semana.

26

Audio: Juan Carlos Espinosa Titular de la LCF El presidente de la Liga Correntina de Fútbol dialogó en una entrevista con el programa Actividad Deportiva (FM 91.5 Radioactividad) sobre la actualidad institucional.

En una entrevista radial con el programa Actividad Deportiva (FM Radioactividad 91.5) el presidente de la Liga Correntina de Fútbol charló sobre varios puntos importantes de cara al inicio del calendario de competencias.

Entre los temas tratados están los costos para la competencia en este 2017 (alquiler de cancha, árbitros, adicional de la Policía, servicio médico). El titular del fútbol capitalino contó que "está prácticamente cerrado con los propietarios de canchas y con los árbitros los nuevos valores de los costos de los aranceles, por eso creo que se llegará a un acuerdo el próximo martes".

Por lo que el precio de las entradas van a sufrir aumento que "seguramente estarán en 50 pesos para la Primera y 30 pesos para el Infanto Juvenil. Tampoco podemos subir demasiado los valores teniendo en cuenta la situación del público que no es mucho el que concurre a las canchas", agregó el dirigente.

Y un punto importante que Espinosa confirmó es que se aprobó en el Consejo Directivo "dejar la Cooperativa que se venía teniendo y en consecuencia cada club afrontará los gastos de la competencia". Por lo tanto, el sistema de sumar todas las recaudaciones para luego dividir en partes iguales, a los fines de ayudar con los gastos del partido, se dejó sin efecto para esta temporada 2017.

También mencionó la situación de la cancha de Libertad que sufrió el derrumbe del muro "por el momento se colocó unos chapones como en la cancha de Alvear pero la intención es hacer las reparaciones, así como quitar los muros detrás de los arcos en las canchas con una ayuda del Gobierno Provincial".

Por último la asistema médica aún no definieron los clubes si se continuará con la empresa Mega para la prestación en las canchas, así como tampoco tiene novedades si habrá aumento del costo adicional de la Policia. "En noviembre del año pasado hubo un aumento así que creería que se mantendrán los valores del adicional policial pero eso lo define el Ministerio de Seguridad, lo cual esto lo saben perfectamente los clubes", aseguró.

Finalmente los clubes Sacachispas y Peñarol se aprobó su reafiliación y ambos participarán de la Primera C. Categoría que se sorteará el fixture el próximo martes en la nueva reunión del Consejo directivo de la LCF.

Por último damos a conocer otros puntos aprobamos en el seno de la Liga y que informa el portal deportivo "Eventos y Marcas" eymsports.blogspot.com.ar





Comisiones

Fueron designados para integrar la Comisión Fiscal: Federico Rabín (Soberanía), Jorge Massera (Sportivo), Ricardo Romero (Rivadavia), Carlos Báez Dacunda (Mandiyú) y Abelino López (Huracán).

En la Comisión de Programación y Canchas: Francisco González (Santa Catalina), Jorge Verdún (San Jorge), Ramón “Moncho” Romero (Alvear), Miguel Lorente (Libertad) y Ramón “Quique” Zamudio (Lipton).

Comisión Infanto Juvenil: Felisa Ojeda (Libertad), Ramón Benítez (Soberanía), “Moncho” Romero (Alvear), Antonio Aguilar (Mandiyú) y Francisco González (Santa Catalina).

Interpretaciones, pases y reglamento: Julio Romero (Boca Unidos), Dr. Juan Eduardo Maciel (Ferroviario), Dr. Matías Brambilla (CambáCuá), Miguel Gauto (Quilmes) y faltaría nombrar a un integrante más que sería de Peñarol o Sacachispas.

Departamento Femenino de Fútbol: Ricardo Portillo (Robinson), Felisa Ojeda (Libertad), Mónica Gómez (Dr. Montaña) y “Quique” Zamudio (Lipton).

Comisión de Seguridad: Julio Romero (Boca Unidos), Miguel Lorente (Libertad), “Quique” Zamudio (Lipton) y Jorge Longoni (Torino), además se agregaría a la lista el comisario Erasmo González por Mburucuyá.

Delegados neutrales no fueron aún nombrados (tres titulares y dos suplentes).

Árbitros de Primera División: A - 1.800 por terna, B - 1.600 y C - 1.400 pesos. Reserva y Femenino: 500. Infanto / Sub 17, Sub 15, Sub 13 y Sub 11: 450. Sub 9: 290. Aranceles de cancha para Primera (estaba en 1.200): 1.700 por club pagando en cancha y sino en la Liga hasta el día lunes a las 21hs el costo es de 1.900. De expirar ese plazo, la decisión pasa al Tribunal. Reserva y Femenino: 600 en cancha y 750 en la Liga.

Se va a jugar la Reserva, en el que podrán ser incluidos hasta 4 jugadores libres.

El sábado a las 17, Libertad vs. San Marcos. Lo recaudado va a ser destinado a un comedor del barrio Santa Teresita.

Primera A

1 Sportivo

2 Libertad

3 Huracán

4 Juventud Naciente

5 La Amistad

6 Ferroviario

7 Cambá Cuá

8 Mburucuyá

9 Lipton

10 Boca Unidos

11 Mandiyú

12 Curupay

1ª fecha

Curupay vs. Mandiyú

Sportivo vs. Boca Unidos

Libertad vs. Lipton

Huracán vs. Mburucuyá

Juventud Naciente vs. Cambá Cuá

La Amistad vs. Ferroviario

FIXTURE DE Primera B

1 INVICO

2 Villa Raquel

3 Rivadavia

4 Santa Catalina

5 San Marcos

6 San Jorge

7 Soberanía

8 Quilmes

9 Talleres

10 Alvear

11 Torino

1ª fecha

Libre: vs. Torino

INVICO vs. Alvear

Villa Raquel vs. Talleres

Rivadavia vs. Quilmes

Santa Catalina vs. Soberanía

San Marcos vs. San Jorge