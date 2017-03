Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115420

PRESIÓN DE LAS BASES DE LOS SINDICATOS

La CGT maneja el 5 o 6 de abril como probables fechas de un paro general

La mesa chica de la CGT propondrá el próximo jueves, cuando se reúna el Consejo Directivo de la central sindical, las fechas del 5 o 6 de abril para la realización de un paro general si el Gobierno no rectifica el rumbo económico.

Así lo resolvió el grupo de dirigentes que integra ese cuerpo tras deliberar esta tarde por espacio de casi tres horas en la sede del sindicato de Obras Sanitarias que conduce José Luis Lingeri, según informaron fuentes gremiales a Télam.

Tras pasar revista a lo acontecido en la movilización de hace dos días, los dirigentes se dedicaron a cerrar filas, pero se plantearon que no pueden "repetirse los sucesos del otro día", y coincidieron en proponer los días citados antes, para concretar la medida de fuerza.



Consultado por Télam, uno de los tres secretarios generales, Carlos Acuña, confirmó la reunión de mesa chica, pero se negó a revelar lo conversado y el gremio donde tuvieron lugar las deliberaciones -aunque luego se supo-, y solamente informó que "la CGT va a hacer una solicitada para agradecer y felicitar la participación de los trabajadores".

Acerca de si la mesa chica va a proponer una fecha de paro al Consejo Directivo, Acuña precisó que "es muy probable, porque se cumplen los tiempos y no aparecen las soluciones a los problemas de los trabajadores que pagan los platos rotos por el rumbo económico".

El gremialista negó que "haya contactos con el Gobierno", a la vez que manifestó su convicción en que "no hay soluciones mágicas, porque tienen un pensamiento y confirman su política económica y eso significa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, menos fuentes de trabajo".

Sobre la posibilidad de contactos informales con funcionarios, Acuña añadió que "si no hay respuestas, los contactos informales no sirven para nada, porque hubo muchas promesas y no se cumplieron".

Interrogado sobre la fecha de un posible paro nacional, el dirigente cegetista señaló que "la va a fijar el Consejo Directivo de la CGT, cuando se reúna el jueves que viene en la sede de Azopardo 802".

De las deliberaciones de hoy, la sorpresa fue la participación de los ex secretarios generales Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

También además del triunvirato compuesto por Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, participaron Omar Maturano, Andrés Rodríguez, Abel Frutos Mario Caligari (en representación del titular de la UTA, Roberto Fernández) y el dueño de casa José Luis Lingeri.