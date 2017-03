Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115421

Inicio » Información » Deportes

TORNEO FEDERAL C

Akerman, el juez para el partido de Central Goya y Soberanía

La última fecha (sexta) del torneo Fe­deral C Región Litoral Norte tendrá por la Zona 11 el encuentro entre Central Goya y Soberanía, ambos elencos punteros con 7 unidades que definirán el pasaje a la segunda ronda de playoffs.

12

Soberanía trabajó ayer en lo estricta­mente físico y para hoy harían la parte futbolística. El equipo entrena en el pre­dio del club ubicado en el barrio Ponce a las órdenes del entrenador Julián Fer­nández. En tanto, el domingo, el día del partido estará partiendo a la ciudad de Goya.

A las 17 está previsto el inicio del cote­jo que tendrá como árbitro al mercedeño Leandro Akerman.

Sin duda este encuentro será “una fi­nal” por la clasificación; a Central Goya, con diferencia de gol a favor, le serviría un empate, mientras que el capitalino deberá salir a buscar los tres puntos.

El enfrentamiento entre ambos en la ida terminó en empate 1 a 1; Emanuel Vi­llalva marcó para Central Goya, y de pe­nal para Soberanía, Ricardo González. s

FEDERAL A: Los equipos del Nordeste hacen su debut

Hoy se reinicia el torneo Federal A Se­gunda Fase y los equipos del NEA harán su presentación en la Zona A.

Sportivo Patria enfrentará a Sarmiento de Resistencia desde las 17 en el estadio Antonio Romero de la capital formoseña; tendrá como juez a Carlos Boxler de Ca­silda. Los asistentes de Corrientes, Ángel Ayala y Leonardo Franco, el primero y se­gundo, respectivamente.

Sportivo Patria saldría al campo de jue­go con: Gastón Canuto; Emanuel Martí­nez Schmith, David Dri, Germán Cáceres y Hernán Castillo; Francisco De Souza Filho, Osvaldo Ramírez, Nicolás Bianchini y Leonel Pietkewicz, Hugo Troche y Aldo Visconti.

También Chaco For Ever recibe a Mitre de Santiago del Estero a las 22; dirige el ár­bitro Sebastián Mastrángelo, de Salta.

En For Ever, el probable once de Pedro Dechat formaría con: Mario Santilli; Pablo Russo, Julián Fernández, Carlos Casteglio­ne y Edgardo Díaz; Diego Magno, Oscar Gómez, Juan P. Passaglia y Leandro Bení­tez; Juan M. López y Sebastián Parera. s