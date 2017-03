Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115423

BARRIO LIBERTAD

Entregó a su hijo adicto tras un intento de robo

Una mujer, cansada de las situaciones extremas de su hijo de 20 años, lo entregó a la Policía luego de que el jóven intentara robar un auto-stereo de una combi escolar en inmediaciones de Moreno y Vélez Sarfield, en el barrio Libertad. El muchacho ya habría protagonizado varios hechos similares.

El damnificado fue Pedro Abas, referente de los choferes de transporte escolar.

Luego de lo sucedido, la propia madre del muchacho de 20 años lo entregó a la Policía. Quedó



“Dejé la camioneta afuera porque me olvide algo y cuando salgo me encuentro que estaba un chico dentro de la camioneta revisando, con una botella de cerveza. Es un vecino que es conocido por todos, que vive tomando en la esquina de Vélez Sarsfield y Moreno, al lado de un kiosco que vende alcohol las 24 horas” contó.



“Me ve, se desespera, salió de la camioneta y corrió hasta su casa. Me fui hasta allá y le hice responsable a su madre por lo que pasó” describió.



“Este pibe tiene 20 años, vive tomando y robado a todo el barrio” afirmó.







La madre no tuvo otro camino que entregarlo a la Policía. El muchacho se llama Facundo Barreto, y según los vecinos, vive tomando alcohol en el kiosco ubicado en la esquina mencionada

