MOLINA PUNTA

Colegio Frondizi: los baños no se limpian desde la semana pasada por falta de agua

En el Colegio Arturo Frondizi del barrio Molina Punta, desde el año pasado se repiten los problemas con la distribución de agua en el establecimiento. A media mañana ya no se puede ocupar el vital elemento. Desde la semana pasada no se pueden limpiar los baños: de las cinco canillas de los sanitarios, sólo funciona una.

El rector del Colegio Arturo Frondizi, Miguel Turraca, confirmó que desde el año pasado tienen problemas con el abastecimiento de agua potable ya que es mucha la demanda y la distribución no da abasto: el tanque que a medie mañana se queda sin agua. Por estos inconvenientes el día lunes dictarán clases en horario reducido.





“Desde el año pasado tenemos inconvenientes: los motores no aguantaban, terminaban quemándose, y en este momento hemos detectado que la red de la línea de Aguas de Corrientes es insuficiente: se carga un poco el tanque, pero para las 10 de la mañana se queda sin agua, es demasiada la demanda ” explicó.







“Estamos poniendo en conocimiento todos los planteos que se hicieron al supervisor, buscaremos las salidas más inmediatas que podamos. Por ahora el lunes seguiremos con el horario reducido de dictado de clases", informó el rector.

Energía

Turraca comentó además, con respecto a la energía eléctrica: "tenemos red pero una fase está desconectada porque la dimensión no es suficiente, y están cortados porque no son suficientes y nosotros para que tengan comodidad, fuimos instalando aires acondicionados y no soportaron la carga eléctrica y se desconectó esa fase. En la iluminación no hay inconvenientes, solo en la parte de aire acondicionado, de ventiladores”.