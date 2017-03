Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115453

Inicio » Información » Cultura

Con música de chamamé en la inauguraciÓn

Christian Álvarez estrena Arrebol, la llave que conduce a su paisaje interior

La talentosa artista correntina se prepara para exponer sus obras por primera vez en el Museo de Bellas Artes de Corrientes.

26

La artista Christian Álvarez se prepara para su próxima muestra pictórica que tendrá lugar el 15 de marzo desde las 20 en el Museo de Bellas Artes, que llevará el nombre de “Arrebol”. Las obras serán expuestas en la sala "Eloísa Torrent de Vidal".

NORTE: ¿Por qué Arrebol?

- Porque "Arrebol" es el reflejo rojizo que deja el sol entre las nubes y desde el inicio de mi carrera elegí el paisajismo para mostrar las emociones que llevo en mi interior y lo hago recreando lugares que me permitan y les permitan a los espectadores llevarlos a sensaciones de paz, armonía y belleza. Mi mayor deseo con cada obra que creo es transmitir una emoción, porque desde mi punto de vista el arte debe movilizar. Debe hacernos sentir.

-¿Definitivamente te definís como paisajista?

- Exacto. Me apasiona recrear paisajes que me transporten a lugares de paz y armonía. Por eso repito que la elección de Arrebol para el nombre de esta muestra tiene que ver con el reflejo rojizo que deja el sol entre las nubes a cierta hora del día. Es algo que me parece sumamente romántico, poético y mágico. Además de remitirme a los atardeceres de esta maravillosa provincia.

- ¿Cuánto tiempo va a estar expuesta la muestra?

- La muestra va a estar expuesta durante un mes. Se inaugura el 15 de marzo a las 20, oportunidad en la que voy a tener el placer de contar con el cantautor chamamecero Soriano Sosa, quien va a interpretar varios chamamés, entre ellos el que lleva el nombre de “Arrebol”. Es la forma que tengo de agradecer a todos aquellos que me acompañan en este momento único de mi vida.

-¿Ya tuviste la oportunidad de exponer en Bellas Artes?

- No. Es mi primera vez y siento que es una gran distinción que mis obras puedan estar colgadas en las paredes de este edificio que es un Patrimonio Histórico de Corrientes, por lo que agradezco a las autoridades el haber elegido mis obras para realizar esta muestra.

-¿Qué podemos decir de los cuadros?

- Los cuadros varían en su tamaño. Hay algunos que tienen 2 metros por 1,80 y también hay algunos de formato mediano e incluso algunos pequeños. Hay variedad para que la gente pueda disfrutar de mis diferentes creaciones.

- ¿Otros proyectos para este 2017?

- Por el momento lo que te puedo decir es que para fin de año tengo programada una exposición en la Embajada Argentina de Asunción del Paraguay y como todos los años voy a colaborar en distintos eventos de la ciudad como la muestra que se hace en Extensión Universitaria de cooperantes. Christian Álvarez es profesora de Artes Visuales egresada del Instituto "Josefina Contte". Realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en prestigiosos centros culturales de la ciudad de Corrientes a nivel nacional y fuera del país. La artista comentó además que la muestra que presentará en el Museo de Bellas Artes es un trabajo que viene preparando desde hace un año.s