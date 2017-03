River y una prueba ante Unión antes de su debut en la Copa Libertadores

26

Por la decimoquinta fecha del torneo, que retomó su actividad este fin de semana tras un parate de 80 días, el encuentro en Núñez comenzará a las 19.10, dirigido por Germán Delfino y televisado por El Trece.Aunque sus protagonistas no lo reconozcan abiertamente, River utiliza este torneo como un banco de pruebas para competencias simultáneas. Así ocurrió en el semestre anterior, cuando concentró sus fuerzas en ganar la Copa Argentina, y ocurrirá ahora con la Libertadores en el horizonte.El DT Marcelo Gallardo decidió su continuidad en el club a fines del año pasado con la expresa misión de volver a ganar el máximo torneo sudamericano de clubes, después de conseguirlo por tercera vez para el club en la temporada 2015.El equipo "millonario" debutará el miércoles próximo el líder del fútbol colombiano, Deportivo Independiente Medellín, de visitante, por un Grupo 3 que comparte junto a Emelec de Ecuador y Melgar de Perú.Por esa razón, Gallardo reservará algunos jugadores: el capitán Leonardo Ponzio ni siquiera concentró porque el entrenador no lo notó "fresco", mientras que el mediocampista Ariel Rojas y el delantero Lucas Alario sí lo hicieron pero ocuparán un lugar entre los suplentes.Tampoco jugará hoy el defensor central Jonatan Maidana, aunque su ausencia tiene que ver con una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.Esa vacante en la zaga puede abrirle a Luciano Lollo la chance de debutar oficialmente en River, al que llegó lesionado en junio del año pasado. El ex Racing tuvo una larga recuperación por la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, que sufrió en marzo de 2016 en un partido con Boca Junior por la Copa Libertadores y de la que se resintió dos meses después en otro cotejo de Copa Argentina en Salta.Si Gallardo no se decide por incluir al cordobés, entonces será el ecuatoriano Arturo Mina el acompañante del juvenil Lucas Martínez Quarta.En lugar de Ponzio jugará Joaquín Arzura y ante la falta de Alario en el ataque, el uruguayo Rodrigo Mora hará dupla con Sebastián Driussi.River, que perdió dos de sus últimos tres partidos en el torneo, suma 22 unidades y se ubica a doce del líder Boca Juniors, con un balance de seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, idéntico al que registra Unión.Los santafesinos cumplen una aceptable campaña pero están en deuda fuera de casa, pues acumulan tres derrotas y dos empates en sus últimas cinco presentaciones.En el Monumental, el "Tatengue" no podrá contar con los lesionados Diego Villar y Nelson Acevedo en la mitad de la cancha, por lo que el DT Juan Pablo Pumpido analiza la inclusión de Mauro Pittón y Martín Rivero.El historial de ambos en la Primera División registra 63 partidos, con 26 victorias de River, catorce de Unión y 23 empates. La última victoria santafesina en cancha de River fue por 2-1 en el Clausura 2000, con goles del peruano Juan José Jayo y Darío Cabrol.- Probables formaciones -River Plate: Augusto Batalla; Camilo Mayada, Luciano Lollo o Arturo Mina, Lucas Martinez Quarta y Milton Casco; Joaquín Arzura e Ignacio Fernández; Carlos Auzqui y Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.Unión (Santa Fe): Nereo Fernández; Emmanuel Brítez, Agustín Sandona, Leonardo Sánchez y Nahuel Zárate; Mauro Pittón, Manuel De Iriondo, Martín Rivero y Diego Godoy; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Juan Pablo Pumpido.Árbitro: Germán Delfino.Estadio: River Plate.Hora de inicio: 19.10 (El Trece).