TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN

Boca, con dos goles de Benedetto, le ganó a Banfield y se mantuvo como líder

Boca Juniors, con dos goles del delantero Darío Benedetto, venció ayer a Banfield por 2-0, de visitante, en un partido por la 15ta. fecha, y se mantuvo como líder del torneo de fútbol de Primera División.

Benedetto convirtió a los 15 minutos del primer tiempo y a los 18m. del segundo y llegó a nueve gritos en el certamen, unos menos que el goleador Sebastián Driussi, de River Plate. Además el colombiano Sebastián Pérez, de Boca, se fue expulsado en el final del encuentro.

Boca, con el triunfo (el quinto consecutivo), alcanzó las 34 unidades, tres más que su escolta San Lorenzo; y Banfield, con la derrota (cortó una racha de cinco victorias seguidos), se quedó con 27 puntos.

Las claves del cotejo estuvieron en un error arbitral que privó al equipo de Julio César Falcioni de ponerse arriba en el marcador y una jugada aislada que le dio la ventaja al conjunto visitante.

Antes y después, Banfield, con un 4-2-3-1, manejó la pelota y el ritmo de juego, pero su falta de puntería y alguna que otra intervención de Agustín Rossi, de gran debut, no le permitieron marcar. La más clara fue una atajada excepcional a Mauricio Sperduti, a los 20 minutos.

Boca falló en defensa, principalmente por los laterales, donde Nicolás Bertolo y Sperduti les ganaron una y otra vez las espaldas a Leonardo Jara y Frank Fabra, respectivamente.

También sintió la presión de su adversario en el mediocampo, donde Fernando Gago y Rodrigo Bentancur no influyeron en el juego y por ende al equipo le costó generar fútbol, pero se puso en ventaja -sin merecerlo- básicamente por el peso de sus individualidades.



A los 13 minutos, le anularon a Banfield un gol lícito a Darío Cvitanich y 120 segundos más tarde una excelente jugada del colombiano Fabra por la izquierda derivó en un centro que Benedetto tradujo en gol.

En el segundo tiempo, el equipo local sintió el cansancio, mermó en su juego, y el conjunto de Barros Schelotto mejoró y una réplica definió el partido.

A los 18 minutos, Wilmar Barrios desbordó por el sector derecho y su centro fue capitalizado nuevamente por Benedetto, que estableció el 2-0.

Después no hubo tiempo para mucho más. Boca manejó el partido y Banfield no tuvo respuestas anímicas ni futbolísticas para al menos llegar al descuento.

Así el equipo de Guillermo, que no pierde desde la primera fecha (0-2 frente a Lanús), volvió a ganar en la cancha de Banfield después de nueve años, ya que el último triunfo fue en el torneo Apertura 2008.



= Síntesis =



Banfield: Iván Arboleda; Gonzalo Bettini, Carlos Matheu, Jorge Rodríguez y Alexis Soto; Eric Remedi y Emanuel Cecchini; Mauricio Sperduti, Brian Sarmiento y Nicolás Bertolo, Darío Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Wilmar Barrios, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Gol en el primer tiempo: 15m. Benedetto (BJ).

Gol en el segundo tiempo: 18m. Benedetto (BJ).



Cambios en el segundo tiempo: 11m. Junior Benítez por Centurión (BJ); 24m. Walter Bou por Benedetto (BJ);

26m. Martín Lucero por Sperduti (B); 36m. Mauricio Asenjo por Sarmiento (B); 42m. Luciano Gómez por Bertolo (B); y 43m. Sebastián Pérez por Barrios (BJ).

Amonestados: Gago, Insaurralde (BJ).

Incidencia en el segundo tiempo: 47m. expulsado Sebastián Pérez (BJ).

Cancha: Banfield.

Árbitro: Darío Herrera.