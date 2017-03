Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115512

TRÁGICO RECITAL EN OLAVARRÍA

La fiscal Alonso le tomó declaración al Indio Solari

Carlos "El Indio" Solari declaró como testigo ante la fiscal Susana Alonso en la causa abierta por la muerte de dos personas que asistieron al recital del sábado en la ciudad de Olavarría.

Fuentes de la fiscalía indicaron que la declaración le fue tomada en el hotel de la ciudad donde el músico permanece alojado.

Tal como afirmó en conferencia de prensa el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, "la tarea del municipio fue garantizar la seguridad fuera del predio".

En "La Colmena", en tanto, donde ocurrió el trágico recital, la seguridad estuvo a cargo de la organización del evento.

Trasladan en camiones a los varados en Olavarría

Cientos de fanáticos que quedaron varados en Olavarría tras el recital del Indio Solari están siendo trasladados a localidades cercanas en camiones para descomprimir el centro de la ciudad en la que se hizo el trágico recital en el que murieron dos personas y decenas resultaron heridas.

Anunciado más temprano por el intendente de la ciudad, Ezequiel Galli, el operativo de traslado iba a constar de unos 20 colectivos que se pondrían a disposición de aquellos que no tenían como regresar.

Sin embargo, vecinos de Olavarría confirmaron a Télam que los varados eran trasladados en la caja trasera de camiones.

Sobre este tema, el secretario de Economía municipal, Gastón Acosta, aseguró a medios periodísticos que se utilizaron tanto colectivos aportados por intendencias y el Ejército como "camiones que juntaban la basura" ya que "había personas que estaban incentivando a los demás a la violencia".

Consultado por esta agencia para que diera precisiones sobre el operativo, el director de Defensa Civil de Olavarría, Adrián Guevara, no quiso dar mayores explicaciones ya que "en este momento estamos dedicados al trabajo" y que "mucha gente se ha solidarizado con la ciudad".

Se calcula que cientos de las más de 200.000 personas que asistieron al recital del sábado por la noche no pudieron volver a sus ciudades ya que, por demoras a la salida del espectáculo, transportes que tenían contratados abandonaron Olavarría sin esperarlos.