En la Provincia de Buenos Aires

Sigue el desacuerdo con los docentes y todo indicaría que habrá un nuevo paro

Piden que la nación otorgue un auxilio financiero a Buenos Aires.

El gobierno bonaerense volvió a pedirle ayer a los sindicatos que negocien sin la amenaza de una huelga, y desde el Suteba contestaron que la Nación debería otorgar un auxilio financiero a Buenos Aires para que pueda pagar el aumento salarial reclamado. El conflicto con los docentes volvió a agravarse con el llamado a un nuevo paro nacional de cuatro días (15, 16, 21 y 22 de marzo) y el fracaso de la negociación salarial en la provincia de Buenos Aires. El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, afirmó que el Gobierno nacional debería asistir financieramente a la provincia de Buenos Aires para resolver el conflicto salarial con una mejor oferta de incremento.

El jefe sindical expresó ayer que “la provincia puede hacer un mayor esfuerzo” económico para responder a la demanda del aumento salarial del 35%, tras la oferta oficial del 19% más una compensación -por única vez- correspondiente a 2016.

Al analizar el mensaje de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a los ciudadanos de la provincia por la extensión del conflicto, Baradel dijo que la mandataria sostuvo que es verdad que Buenos Aires no podrá afrontar la suba salarial en solitario. “Es cierto lo que dice la gobernadora, que no va a poder alcanzar nuestro reclamo sin los fondos nacionales”, sostuvo Baradel en declaraciones a Radio 10, y pidió a la administración de Mauricio Macri que preste su colaboración. Según Baradel, “la diferencia entre el año pasado y la actualidad es la voluntad del Gobierno nacional de llevar adelante la negociación. Sin fondos nacionales no hubiéramos cerrado en la provincia en 2016”, explicó.

La palabra oficial

El ministro de educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sostuvo este domingo que buscan debatir el conflicto por las paritarias docentes, “sin la coacción y la amenaza del paro”. “Nunca está roto el diálogo, estamos dispuestos a dialogar siempre, pero nos gustaría sentarnos con el gremio sin la coacción y la amenaza del paro”, sostuvo el funcionario en diálogo con radio La Red. Los principales sindicatos de maestros en la provincia anunciaron que continuarán esta semana con la medida de fuerza, en tanto no reciban una propuesta superadora por parte de las autoridades de la Gobernación.

Para Finocchiaro, el paro “coacciona a las partes”, ya que “en las negociaciones las dos partes tienen que tener la libertad de trabajar y decidir”. El ministro bonaerense sostuvo que están “trabajando para destrabar el conflicto; pero esto se destraba si las dos partes se quieren sentar”.s