Tensión con la primera ministra Theresa May

Escocia pedirá un nuevo referendo de independencia

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, esgrime como excusa el "muro de intransigencia" del Reino Unido en el Brexit.

La jefa del gobierno regional escocés, la nacionalista Nicola Sturgeon, anunció ayer que solicitará permiso al parlamento regional para convocar un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido. “La semana que viene buscaré la autorización del parlamento para llegar a un acuerdo con el gobierno británico” para este referéndum, con la idea de celebrarlo entre el otoño (boreal) de 2018 y la primavera de 2019, dijo Sturgeon, descontenta porque, afirmó, Londres no está teniendo en cuenta las necesidades de Escocia en el brexit. La primera ministra británica Theresa May tiene que dar su acuerdo al referéndum, y, en su primera reacción, sin descartar explícitamente concederlo, reprochó a los nacionalistas escoceses que “la política no es un juego”.

La demanda de un referéndum “es profundamente lamentable y coloca a Escocia en un camino de mayor incertidumbre y división”, añadió May. “Las evidencias muestran que la mayoría del pueblo escocés no quiere un segundo referéndum de independencia. En vez de hacer politiqueo con el futuro de nuestro país, el gobierno escocés debería concentrarse en gobernar bien y ofrecer buenos servicios públicos”, concluyó. Para Sturgeon, sin embargo, no hay alternativa.

“No es sólo nuestra relación con Europa, la que está en juego, lo que está en juego es qué clase de país seremos”, dijo en un discurso en Edimburgo. El anuncio de la líder del Partido Nacional Escocés se produce la semana en que May notificará a la Unión Europea la ruptura, dando inicio a dos años de negociaciones de divorcio. En el primer referéndum, en setiembre de 2014, los escoceses rechazaron la independencia (55%-45%). Dos años después, votaron abrumadoramente (62%) a favor de seguir en la Unión Europea, pero a nivel nacional se impuso la salida.

Muro de intransigencia

“No elegimos estar en esta posición, y hubiéramos preferido no estarlo”, aseguró. Sin embargo, continuó: “Nos topamos con un muro de intransigencia” al tratar de negociar con la primera ministra una salida de la UE que perjudique lo menos posible a Escocia. “Desde junio me he concentrado en lograr un acuerdo con el Gobierno británico que conciliase lo que votó Escocia y lo que votó el Reino Unido”, dijo Sturgeon.s