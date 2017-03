Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115597

Difundieron una nueva escucha

Parrilli defendió a Cristina: "Se malinterpretó la frase"

Negó ayer que durante el kirchnerismo hayan "apretado" a jueces.

El ex titular de la Agencia Federal de investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, negó ayer que durante el kirchnerismo hayan "apretado" a jueces, y defendió hoy a la ex presidenta Cristina Fernández -luego de la difusión de una nueva escucha-, al asegurar que, "cuando ella dice apretar" hace referencia a "reclamar y exigirle a los jueces que investiguen a (el ex espía Antonio Jaime) Stiuso".

En este sentido, sostuvo que los términos utilizados en la conversación telefónica entre ambos, difundida ayer durante el programa televisivo La Cornisa, "son propios de las conversaciones personales" y hacen referencia al reclamo de investigación al ex director de Operaciones de la ex Side, denunciado por el entonces gobierno del FPV. "Cuando ella dice apretar estamos haciendo lo que siempre hicimos, que es reclamar y exigirle a los jueces que investiguen a Stiuso", señaló Parrilli en declaraciones formuladas esta mañana a radio Rivadavia.

Allí aclaró que en esa conversación la ex mandataria se refería a "las 6 ó 7 causas penales en las que" denunciaron, no apretaron, denunciaron "oficialmente a Stiuso por espionaje ilegal, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y entorpecimiento de la acción de la Justicia en el caso a la Amia".

De esta forma, el ex funcionario kirchnerista se refirió al ex espía, quien habría provocado el reclamo airado de la ex presidenta luego de que dijera, en una entrevista con el diario La Nación, que la entonces mandataria "es una mujer loca, sin fuerza, sin el aparato del Estado". En la misma entrevista Stiuso acusó al matrimonio Kirchner de "tener servicios paralelos que les armaban carpetazos".

Las escuchas difundidas ayer por el periodista Luis Majul son de ese mismo día, y allí la ex presidente dice: "Hay que salir a apretar a los jueces”, a lo que Parrilli responde: “A los jueces, claro", refiriéndose a los magistrados que investigan las denuncias del kirchnerismo contra el ex espía. s