Fatalidad al estrellarse autobomba en una casa

Bombera fallecida: padres serán querellantes y apuntan al chofer

Lo afirmó Juan Arregín, abogado de la familia de Vanesa Saucedo. "Aguirre no ha sido notificado de ninguna acusación", dijo su asesor legal.

"Los padres entienden que la muerte de Vanesa no ha sido accidental: fue una tragedia provocada por la impericia o negligencia de alguien". Así se expresó Juan Arregín, abogado de la familia de la bombera fallecida el jueves pasado, luego de que la autobomba en que se desplazaba impactara contra la facha de una vivienda en la calle Viedma al 1.700.

El letrado aseguró que se presentará hoy como querellante y apuntó contra Carlos Aguirre, el conductor del vehículo. Por su parte, Hermindo González, el letrado que asesora al susodicho, manifestó: "Aguirre todavía no ha sido notificado de alguna acusación". Ayer por la tarde Arregín dio declaraciones a radio Sudamericana en las que sostuvo que la fatalidad pudo haber sido provocada el estado en el que se encontraba el chofer.

"Extraoficialmente sabemos que (el test de alcoholemia) dio alto", aseguró. No obstante, aclaró: "Eso no está incorporado a la causa todavía, porque la Policía tiene un total de ocho días para establecer lo que se llama el sumario, y mientras tanto no podemos intervenir". Además, Arregín dijo que impulsará una causa civil para obtener una compensación económica por la muerte de Vanesa Saucedo.

"Si hay un responsable de esa muerte va a tener que indemnizar, y esa indemnización va a servir para la educación y alimento de los menores", explicó, y adelantó que los abuelos maternos pedirán la tenencia de los dos hijos que la víctima había tenido con sendas parejas. En tanto, González expresó a Radio Dos: "No sabemos qué responsabilidad le cabe a él. Seguramente que el devenir de las investigaciones nos ubicará para señalar quiénes son las víctimas o victimarios". De momento, ni él ni Arregín accedieron al expediente. s