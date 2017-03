Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115601

Inicio » Información » Policiales

Mujer chaqueña denunció que le quisieron robar su bebé en pleno centro

Nélida Fortini y su esposo Guillermo Romero Gómez fueron a Corrientes a pasar el día y comprar un regalo de cumpleaños para un familiar. La jornada terminó para ellos de forma brusca cuando dos sujetos en auto pretendieron robarle al hijo de un año y tres meses que llevaba en brazos la mujer y, por intervención de vecinos, el hecho no se concretó.

26

El presunto intento de robo del bebé ocurrió en calle San Juan al 1300 de nuestra ciudad. “Fuimos a Corrientes a comprar un regalo para mi papá e ir a comprar facturas, nos dimos cuenta de que una rueda de la moto estaba pinchada”, describió la joven que vive en Resistencia a Diario Norte.

Nélida Fortini muestra el lugar donde uno de los sujetos la golpeó para que le entregue el bebé. “Tuve mucho miedo, yo lloraba y gritaba”, dijo.

Por ese percance, Romero Gómez decidió buscar una gomería para solucionar la pinchadura y le dijo a su esposa que caminaría más rápido, por lo cual Nélida se quedó con el bebé en brazos y siguió desplazándose a un ritmo más lento mientras regresaba el esposo.

Cerca de las 19.30, en calle San Juan al 1300, la mujer vio que un auto la seguía de cerca -pero unos metros más adelante- “sobre una esquina había una persona en moto y habrán pensado que me esperaba a mí, por eso el auto pasó de largo”, agregó Nélida. “Ese señor arrancó la moto, se va y yo cruzo la calle, y al parecer los del auto dan la vuelta y regresan a donde estaba yo. Escuché el cierre de la puerta (del auto) del lado acompañante y el tipo comienza a correr”. La víctima aclaró que no llevaba cartera y el celular lo tenía en el bolsillo del pantalón, por lo que descarta de plano que se haya tratado de simples arrebatadores.

Abonando que todo se trató de un intento de sustracción de su hijo, contó: “Cuando el tipo me alcanza, me empieza a agarrar al bebé y me dice: ‘entrégame la criatura’ y yo le pedía por favor que no me lo saque”. A fuerza de gritos de auxilio y llanto pudo poner en fuga al individuo.

Pero antes debió soportar que el hombre “encapuchado” le pegara con sus puños en el ojo derecho y también en las intercostales lado izquierdo, las que todavía le duelen, aunque durante la agresión “de verdad no sentí nada”. “También me agarró del pelo y comenzó a pegarme en la costilla y creo que el bebé tal vez tiene alguna marca porque yo lo apretaba tanto para que no lo saque”.

La ayuda de la gente

La madre comenzó a llorar y gritar, “y no sé de donde aparecieron dos señoras y también un señor comenzó a gritar, y se sumó otra mujer con un palo y alcanzó a pegarle al tipo y éste se cae, justo cuando su cómplice le decía que me pegue en la cabeza para desmayarme”, prosiguió contando el sobresalto vivido el domingo por la tarde noche en Corrientes.

A partir de la aparición de vecinos, el sujeto opta por escapar en el auto “color gris oscuro y sin patente”, que lo esperó durante el tiempo que duró el hecho.

Una vez que pudo ser ayuda, las mujeres y hombre que salieron a defenderla le dieron los primeros auxilios. Luego siguió caminando con su hijo hasta la avenida 3 de Abril (donde estaba esperando su marido que había solucionado la pinchadura de una de las ruedas de la moto).

Como el matrimonio no llevó el DNI de su hijo, no pudieron hacer la denuncia en Corrientes el mismo día y una vez en la capital del Chaco llamaron al 911 explicando lo que había sucedido, sin embargo le dijeron que debe radicarla en esa provincia. Efectivamente, el matrimonio pudo hacerla anoche en Delitos Complejos de la policía correntina.

Después del miedo, según Nélida, estando ya en su casa, constató que su bebé, pese a los embates del hombre, no tenía lesiones. Lo hizo revisar por su tía enfermera. Residen en Villa Río Negro (La Isla).

Finalmente, pide a los padres “tener precaución cada vez que vayan a Corrientes porque hay personas que se dedican a robar bebés y yo lo constaté con lo que me pasó. Tuve mucho miedo”, concluyó Nélida.