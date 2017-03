Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115654

Los narcos y la política miope

Es imposible que en todo este tiempo no ha­yan advertido que algo estaba mal (muy mal) en Itatí. ¿Son incompe­tentes o son cómplices?

Ayer, Itatí estuvo otra vez en las noticias na­cionales y no fue por un hecho vinculado a la fe católica. La imagen de la Virgen que le da nombre al pueblito que edificó su his­toria, desde el tiempo de la conquista española hasta estos días, en torno a la devoción mariana no figuró en las crónicas, otra vez de corte policial. Sin embargo, el dato estuvo subyacente. El epicentro de la religio­sidad del NEA, que se ha transformado en el corazón del narcotráfico, ostenta hoy el ignominioso rótulo de portal de ingreso de la droga y centro de distribución a los principales lugares de consumo del país. Para los correntinos no es novedad.

Desde hace un lustro por lo menos -el tiempo que NORTE de Corrientes lleva de circulación en la provincia-, la Iglesia y otras instituciones de la sociedad civil vienen dando señales de alarma sobre la situación en Itatí. Lamen­tablemente las autoridades pro­vinciales (fundamentalmente) y nacionales (en menor medida) no tuvieron interés o capacidad para atender los mensajes de alerta y el pueblito de la Virgen patrona de los correntinos se convirtió en una factoría del narcotráfico. No hay lugar para políticos sorprendidos.

La “narcopolítica”, de la que habló la ministra Patri­cia Bullrich, no sólo comprende a aquellos que se enri­quecieron con el mercadeo de la droga, también salpica a los que simularon no saber, a los que se hicieron los distraídos, a los de la vista gorda. Hace 16 años gobier­na Corrientes el partido Radical y un solo apellido. Es imposible que en todo este tiempo no hayan advertido que algo estaba mal (muy mal) en Itatí. ¿Son incompe­tentes o son cómplices?

NORTE de Corrientes es el diario más joven de la provincia y la región, acaso del país (nació en 2012), y desde el inicio expuso lo que ocurría en Itatí a través de las voces de la Iglesia. Por ejemplo:

En julio de 2015, el rector de la Basílica de Itatí era Roberto Simionato; y consultado sobre el flagelo de la droga le dijo a NORTE de Corrientes: “Es un tema que tenemos que ocuparnos antes de que tengamos conse­cuencias graves, de procesos irreversibles, ya que una vez que se entra en ese ámbito no se vuelve atrás. Por supuesto eso no me consuela, pero no sólo es un pro­blema local, nacional, sino también internacional. En Itatí tal vez se potencie porque es una zona de frontera, también se da en Paso de la Patria y lo mismo lo vivirán en Paraguay, nada de esto nos consuela, porque no es normal que se mate a la gente, no es normal que pier­dan la vida tantos jóvenes”.

En julio de 2016, el rector de la Basílica de Itatí era el cura Gustavo Omar Cadenini. NORTE de Corrientes lo entrevis­tó para el suplemento del cuarto aniversario del diario. Dijo: “Ob­viamente estamos en contra del narcotráfico, de la droga y de todo tipo de abuso. No me quiero con­vertir en vocero de la gente, pero varias personas no se explican por qué pasa esto en Itatí si la mayoría de los itateños son gente de tra­bajo, y eso es verdad. La inmensa mayoría de los pobladores son ho­nestos y trabajadores. Acá hay tres locos que embarran y ensucian a la población de Itatí y que ojalá la Justicia también les dé la reprimenda que merecen y que los que todavía están sueltos y haciendo mal también queden en manos de la Justicia. Lo que sé, lo sé por la gente, que me cuentan las cosas que ven. Sé que la inmensa mayoría del pue­blo en Itatí es sano, trabajador, gente cariñosa, es un pueblo tranquilo. Pero no es que no pasa nada en Ita­tí. Incluso los prefectos nos dicen que son un montón de kilómetros de frontera y que tienen pocos medios y esto también es verdad”.

Alertas, hubo suficientes, llamados de alarma se repitieron incansablemente, sobre todo en el último tiempo. No los vieron solamente aquellos que no lo quisieron ver o no les convenía. Sin embargo, ayer es­tuvieron todos para la foto.