OTRO MINISTERIO EN PROBLEMAS

Denuncian aprietes económicos a docentes desde Educación

Los descuentos compulsivos sobre el adicional de 2 mil pesos a los docentes que hicieron paro, amenaza con convertirse en un reclamo generalizado de la docencia, tras la denuncia de una caza de brujas que se ejercería desde el Ministerio de Educación a través de los directivos escolares.

Una instrucción expresa emanada desde funcionarios del Ministerio de Educación a las escuelas vía el cuerpo de supervisores de los distintos niveles, instruye a los directivos a dar a conocer dia a dia el listado de docentes que se adhieran a los paros nacionales, de tal manera de descontarles de su salario el día no trabajado y el adicional o plus remunerativo no bonificable que abona la provincia a los agentes públicos. Por lo general los informes de asistencia son remitidos al finalizar cada mes, por lo que llamó la atención el cambio de modalidad.

Esa orden, habría sido emanada desde la misma Ministra de Educación Susana Benítez, y buscaría que los directivos señalen en un listado quienes son los docentes que no comulgan con el ideario del gobierno provincial.

Si bien la directiva no está expresada en documento alguno, fue transmitida oralmente a cada funcionario, y de éstos a sus subalternos, supervisores y directivos escolares.

En ese clima, el Frente Gremial Docente, integrado por los seis gremios ACDP, AMET, SUTECO, SADOP, UDA y MUD, convocó para este jueves a las 18 a una movilización en la Plaza 25 de Mayo para repudiar la persecución encubierta a los agentes que no estén de acuerdo con el gobierno provincial, y para rechazar el descuento compulsivo de los haberes.

"Tenemos información cierta que se presiona a los directivos a que digan quienes no están de acuerdo con el ideario del partido gobernante", confesó un dirigente gremial.

"Hay temor en la docencia por los descuentos, por eso la gente se va a manifestar de otra manera, mas contundente inclusive, porque ahora el gobierno dice que el paro es del 5 % pero no reconoce que los aprietes económicos y políticos existen".

"Ningún docente está de acuerdo con el aumento salarial. No es lo que se pretendía ni lo que prometió el gobierno de subir el 35% de los salarios", dijo un dirigente gremial.

Por otra parte , Fernando ramírez de Suteco expresó "Se pide el aporte hacia el salario básico, que sigue siendo nuestra gran propuesta y discusión para que le priva a los Activos y Pasivos, para que realmente se vea la pirámide salarial como tiene que ser dentro del escalafón docente”. Con esto se ratificarían las medidas de fuerza según remarcó Fernando Ramírez de SUTECO, “Estamos cumpliendo dos días de paro” y adelantó, “la semana que viene tenemos dos días más”. Y prosiguió, “en realidad este es un conflicto nacional que baja a las jurisdicciones porque no hay paritaria nacional”.

Fernando Ramírez de Suteco expresó que “el piso que se fijó en la provincia de Corrientes con un plus inventado y un fondo compensador provincial que viene a reemplazar al nacional, con fondo que llegaron el año pasado a la provincia durante los 10 meses en todo concepto que fueron aproximadamente 300 millones de pesos siendo que hay un recorte hoy de 75 millones, lo que se incorpora como plus, bajando el plus nacional de $945 a $800, y posiciona a la mayoría de la docencia por debajo de la línea de pobreza", remarcó Ramírez.

José Gea,(ACDP) expresó, “tenemos propuestas para seguir discutiendo de qué manera se puede reafirmar esta partida presupuestaria para darle sustentabilidad desde el básico a todo el escalafón docente ; se negaron, y el día lunes tuvimos estos anuncios por parte del ministro de Hacienda, que es sumamente insuficiente y no cerró en ninguna provincia; ninguna provincia está cerrando entre el 18 o 20 por ciento, dado que hay que recuperar el 10 % del año pasado, la tendencia inflacionaria de este año habla de un 25% de inflación, y lo que si podemos asegurar con esta recomposición salarial anunciada por el ministerio de Hacienda es que el 50 por ciento de la docencia va a ser pobre durante el 2017”, criticó.

Desde el MUD en tanto, denunciaron que el personal adscripto que cumplía funciones gremiales fue desafectado, como represalia a que el gremio se adhirió a los paros nacionales pidiendo paritarias.