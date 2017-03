Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115671

Un jesuita itateño agradece a los narcos de su pueblo

En una carta muy significativa, el cura jesuita Humbi Gonzalez, oriundo de Itatí y residente en Córdoba, se dirige a los narcos detenidos, con una peculiar manera de mirar la realidad.

“Este es un tiempo difícil como los que venimos viviendo desde hace un mes fundamentalmente porque nos cuesta un poco enfrentar los últimos acontecimientos, pero realmente es un momento difícil ya desde más hace una década y media en que somos testigos de cómo opera el narcotráfico en estas costas itateñas”, destaco el sacerdote actualmente en Córdoba.

“En este momento que en Itatí la nombran como la ciudad narco, donde vemos a nuestras autoridades detenidas juntos a las de la seguridad del pueblo y ese título sin duda duele pero no nos avergüenza…una mirada profunda nos hace que podamos ver esto hasta como un milagro de la Virgen por poder enfrentar por fin el flagelo que pensábamos invencible porque estaba apoyado en la impunidad”.

Destacó que “Itatí va camino la Medellín de los 80, la de Pablo Escobar y otros narco, porque comenzamos a ver como el narcotráfico no solamente era un buen negocio para aquellos que comenzaban a prosperar sin ninguna causa sino también que se esta llevando a nuestros jóvenes con la fuerza del dinero fácil”.

“Hoy tenemos la esperanza que esta exposición que tiene Itatí nos haga salir y pueda pasar de ser el Medellín de los 80 al del siglo 21 que tras el encuentro de los distintos sectores de la sociedad haya erradicado la doga y se convirtió en uno de los puntos turísticos más atractivos de Colombia”.

Hoy el pulpito no es un lugar para la denuncia

Reconoció que “en la misma Iglesia se ha visto la impotencia contra este flalgelo. Se ha trasladado a un párroco, se ha tratado de cuidar al padre Ortega cuando salió a hablar. Hoy por hoy el pulpito no es un lugar para la denuncia porque el narco no se convierte desde el pulpito. y muchas veces se transforma en un blanco fácil el sacerdote que denuncia”.

Sobre las autoridades detenidas

Consideró que “como máximas autoridades del pueblo mínimamente tendrían que haber tenido que saber lo que pasaba en el ciudad y no se han tomado medidas en este mandato contra el narcotráfico. Incluso sacándose cualquier responsabilidad creo que de ultima debieron haber tenido la valentía de decir que esta situación me supera, yo no puedo contra esto…”

“En Itatí ganó el narcotráfico

Respecto de los dichos del padre Ortega , el jesuita sostuvo que “ese fue un dicho popular, es de esos dichos que se transmiten de boca en boca que no se pueden comprobar-. La gente lo decia...

Sobre esto aclaró que “en ese entonces Itatí venía de una larga intendencia que hizo con su inacción y sus pocas luces bastante daño al pueblo y por eso el itateño salió a buscar con su voto lo mas potable, sin saber que podía haber una vinculación con el narcotráfico”.

“Esto es un comienzo, no hay que bajar los brazos y saber también que las bandas operan por separados y no compiten entre y si colaboran mutuamente. Espero que se dé el proyecto de fortalecer toda la frontera en esta zona”.

Sin banderías políticas

“A mí—dijo -- me animaría mas todavía a ver este cielo de esperanza si estas cuestiones de la justicia continúan con la detención de otras autoridades y personas de otros signos políticos también, porque me parece que acá no se trata de una persecución política y esto es una cuestión de credibilidad. El tema cruza a todos los sectores. El narcotráfico penetra todos los estamentos y la corrupción no tiene bandería política”.

Causas y jóvenes

Destacó que “una de las causas que dio origen al narcotráfico en Itatí y que dio nacimiento a los chajá y valijeros, es la cantidad de ocio y falta fuente de trabajo en los jóvenes”.

Sostuvo que “al joven de Itatí que quiere salir a divertirse que le estamos ofreciendo como sociedad, nada, y al que quiere quedarse a trabajar en el pueblo que le ofrecemos, si tiene suerte, venta ambulante o empleo público, ofertas pobrísimas… Hay que empezar a pensar en una reforma institucional de Itatí que incluya a los jóvenes y evite su migración y que Itatí sea atractivo no para el que viene sino primero para el que está”.

Gracias narcos itateños…

Al concluir este martes 14 de marzo de 2017 tan movido e incorporado a las efemérides itateñas, quisiera expresar sin ironía, y con respeto a los que los quieren, mi profundo agradecimiento a quienes pensaron que nunca caerían.



No me anima ningún interés político, no quiero regresos ni lloro por el pasado. Soy de los que creen que la capacidad estuvo ausente en gran parte de los intendentes de Itatí. Debatir ahora sobre este punto es como “llorar sobre la leche derramada” y nunca me convenció el apotegma que “los pueblos merecen a sus gobernantes”. La dignidad de los pueblos estafados no se oculta con definiciones armadas. El quiebre de la confianza no se remienda con votos mal habidos



No es mi deseo hacer leña del árbol caído con quienes hoy abandonaron el poder de la peor manera. Quisiera sin embargo agradecerles por la soberbia que sentenció su caída.



Gracias a los que torpemente pretendieron transformar nuestro pueblo en el Medellín de los 80. Dinero fácil, captación de jóvenes, humillación de los pobres, silencio impune a los honestos y una etiqueta de “ciudad narco” que tendremos que empezar a arrancarla día a día.



Gracias porque culpando al periodismo con pobreza argumental de lo que empezaba a irse de sus manos, no hicieron más que atraer la atención.



Gracias por la ambición que los llevó a pensar que con el poder podrían controlarlo todo… Tal vez si no hubiesen pretendido tanto hoy seguirían delinquiendo desde la llanura…



Gracias por no formarse intelectualmente (teniendo oportunidad de hacerlo) porque a la hora de defenderse se quedaron sin palabras…



Gracias por desmentir y amenazar a los que se animaron a señalarlos, porque nos ayudaron a darnos cuenta que hay héroes en nuestro pueblo…



Gracias por robarnos los atardeceres de nuestras costas donde ya no se podía transitar sin correr peligro, porque nos dimos cuenta que teníamos un Paraíso que ahora queremos recuperar…



Gracias por la decadente imagen de sus detenciones, porque nos animamos a pensar que la delincuencia se fue esposada, y tal vez podamos construir algo mejor. Al menos hoy pudimos diferenciarnos de ustedes…



Gracias por no darse cuenta que se les venía la noche, y atreverse a querer seguir gobernando, porque así fue más fácil agarrarlos.



Gracias por no poder seguir ocultando el manoseo de nuestros jóvenes convertidos en “chajá” o “valijeros”. Ojalá de aquí en adelante los veamos estudiando y recibiendo la formación que ustedes no quisieron…



Gracias por darnos la oportunidad de hacer un profundo mea culpa como sociedad, porque ustedes salieron de entre nosotros, no los desconoceremos (como lo hicieron ustedes sembrando tanto mal) y tendremos que ver cómo vamos a hacer para no repetir esta dolorosa experiencia, ni transitar por el mismo fracaso de sus vidas…



Gracias por olvidarse de la Señora del Pueblo, porque no pudieron mancharla, sin dudas hoy fue un milagro suyo el que nos permitió empezar a limpiar su trono, de lo que hace sólo días parecía una condena eterna en crecimiento. Aún así, Ella seguirá siendo Madre nuestra, y también de ustedes.



Humbi SJ