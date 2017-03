Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115708

Inicio » Información » Política

Docentes intiman a Educación por devolución de los dos mil pesos descontados

Un modelo de nota fue distribuido por los gremios para que los docentes eleven a la Ministra de Educación Susana Abenítez, intimándola para que devuelva los montos a quienes fueron afectados por los descuentos.

12

El modelo de nota dice:

Señora Ministra

de Educación de la Provincia

Prof. Susana Benitez.-

C I U D A D.-

Objeto: docente de establecimiento

público provincial, formula intimación

de pago “adicional remunerativo

no bonificable”.

Por el presente, intimo al Ministerio de Educación-Estado de la Provincia de Corrientes (empleadora) para que, en el término de 72 hs. ponga a mi disposición en la forma de práctica (depósito en cuenta caja de ahorro del Banco de Corrientes S.A.) el “adicional remunerativo no bonificable” previsto por el Dto. 446/17 ($ 1.961,15) que, indebidamente y sin explicitación de causa no se me ha abonado –tal como correspondía- a partir del 14 de marzo del año en curso.-

Para efectos de la presente recuerdo que, el citado adicional se viene abonando sin solución de continuidad desde el 01/04/15 (Dto. 484/15); que, a partir del 01/10/16 el citado adicional ha adquirido el carácter de “remunerativo no bonificable” (Dto. 2489/16) y que, su monto ha sido actualizado a partir del 1 de marzo del año en curso a la suma de $ 1.961,15, deducido los aportes de ley.-

En mi caso particular, el Ministerio de Educación-Estado Provincial ha violado los Arts. 14 bis (derecho a una remuneración justa), 17 (derecho de propiedad) y 18 (derecho de defensa y garantía del debido proceso) de la Constitución Nacional, y el “principio de intangibilidad del salario” reconocido por la Corte Suprema en el caso: “TOBAR LEONIDAS C/ CONTADURÍA GENERAL DEL EJERCITO”- AÑO 2002. De no tener respuesta en el plazo perentorio de 72 hs. en salvaguarda de los derechos invocados, tendré que interponer Recurso de Amparo por Mora de la Administración (Art. 216 de la ley 3460/78) y/o Acción de Amparo y Medida Cautelar Innovativa y/o Medida Autosatisfativa con fundamento en el CPC y C.-

Para los efectos de la presente denuncio mi domicilio real en ..……………………………………………………………………de la ciudad de ………………………….., y constituyo domicilio especial en la calle ...(gremio) de la ciudad de Corrientes.-

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta y respetuosa consideración.-

…………………………………

(Firma)

………………………………

(Apellido y nombre)

…………………………….

(Tipo - Nº Doc.)