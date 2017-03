Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115711

SIN CENSURA

Martha Pelloni: "en la ruta ponían policías que encubrían"

En diálogo con Telam Radio, la hermana Martha Pelloni se refirió al narcotráfico en la provincia de Corrientes y destacó que "todavía falta mucho, no es solamente en Itatí". La religiosa denunció que "yo sé de sacerdotes que hoy no están nombrados y los han tenido que trasladar por haber hablado, justamente y están amenazados".

12

La monja de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas dijo que "en la ruta de Itatí hay poblaciones que siempre tuvieron problemas de droga, yo recuerdo que en la ruta ponían la policía pero era la policía que encubría. Empedrado, Goya, Mercedes son ciudades donde hay mucha droga y está instalada desde la policía misma. No es ninguna película, es la realidad, en todo caso es una película que muestra la realidad. Esto se sabía de siempre, siempre se dijo y cuando teníamos elecciones también se decía porque las campañas electorales siempre han sido financiadas y en casi nuestro país podríamos decir por las mafias del narcotráfico".



Pelloni además señaló que "el fiscal anterior, recuerdo en una oportunidad, esa vez ya me fulminó cuando hice mención de un narcotraficante de la ciudad de Bellavista que tenía conexión con la jueza de Paz y nos referíamos no solamente a la droga sino a la venta de niños, cuando lo llamé para darle el nombre me dice no puedo hacer nada porque es un pez muy gordo".





Al ser consultada sobre los allanamientos dijo que "cuando se allanaban casas de familia quedaba ahí, a lo mejor no se tomaba al jefe o a quien realmente introducía la droga, siempre son los consumidores, la gente más menuda". "Hace años que estamos denunciando la droga, el narco, en algunas ciudades en su momento se dijeron nombres y apellidos y nunca pasó nada. Ahora que el juez federal Soto Ávila fue sacado de sus funciones porque parecería ser que algo encubría o no revelaba desde tiempo atrás, bueno gracias a eso y al cambio de juez federal pudo la Gendarmería hacer los allanamientos que son de conocimiento público, así que yo espero que esto continúe, falta mucho".



Y agregó que "yo creo que sí se marcó una diferencia y espero que siga, esto no termina acá". (Télam radio)