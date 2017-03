Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115767

Miserables, iban a usar a los chicos

Si el Presidente bajaba en Corrientes iba a tener que enfrentar un escándalo con los padres de cientos de pibes que estaban siendo arreados, con mentiras.

El presidente Mauricio Macri pasó de largo por Corrientes, de regreso del Paraguay, donde estuvo en misión oficial (visitó al presidente Horacio Cartes, en la ciudad de Asunción). Tenía previsto hacer una escala de un par de horas a la tarde, en esta Capital, pero el clima no era favorable. Así lo informó el gobernador Horacio Ricardo Colombi, quien anunció en horas de la mañana la suspensión de la visita presidencial a Corrientes, que quedó para la semana próxima. Resultó extraño el motivo de la postergación, el cielo, aunque nuboso, no ofrecía ningún riesgo en el Taragüí. ¿Quizás era otro clima? Si es así, en verdad no se equivocaron con el pronóstico, el clima social y político es poco propicio para el mandatario local; Macri podría llegar a zafar del chubasco, pero a su anfitrión no le alcanzarían los paraguas.

Por ejemplo, el megaoperativo antinarcóticos que tuvo como foco Itatí y que dejó como saldo 27 personas detenidas, entre ellas el intendente y el vice de la localidad, parecía alfombrar el camino de don Mauricio para sacarle lustre a su promesa de campaña de combatir el flagelo de las drogas; sin embargo, con el correr de las horas y a medida que fue madurando el análisis crítico de la información, lo que parecía un triunfo para Cambiemos tornó en gol en contra como consecuencia de la ineptitud en esa materia de su representante local, a la sazón gobernador de la Provincia (en familia) desde hace 16 años. En vano fue el esfuerzo de la ministra Patricia Bullrich, de sus colaboradores y del equipo de prensa nacional para intentar hacer aparecer el caso de Itatí como un ejemplo de la ligazón del kirchnerismo con el narcotráfico. Todo esto porque el intendente Natividad “Roger” Terán llegó al poder en ese pueblito con una boleta del FpV. Hasta fotos y videos difundieron, lesionando derechos humanos elementales, para tratar de patentizar a Roger como un narco. Quizás lo sea, pero las imágenes del gordito de pantalón corto y en chancletas no ayudan a ese objetivo. Tendrán que revisar su forma de comunicar y los metamensajes que quieren emitir. El punto es que en medio del tsunami judicial que arrasó a Itatí se dio vuelta la taba y Pato Bullrich, la ministra, se percató de que a su lado estaba un sujeto que interfirió un procedimiento de la Justicia Federal contra los narcos en Goya y mandó a meter preso al que encabezaba el operativo. Insólito. Ese mentecato no es otro que Ricardo Colombi, el gobernador. En la Casa Rosada habrán concluido, si Roger es narco, ¿Ricardo qué es? Tarragó Ros dijo que es, “como mínimo, inútil” porque nunca se dio cuenta de lo que pasaba en su provincia. Macri siguió de largo, dicen que fue el clima. El punto es que si el Presidente bajaba en Corrientes iba a tener que enfrentar un escándalo con los padres de cientos de chicos que estaban siendo arreados, con mentiras, a su acto en el Club de Regatas. Algunos pillos, profesores de minibásquet mandaron tarjetas, mensajes de texto y hasta audio a los papás diciéndoles que tenían que llevar a los chicos al club donde iban a recibir una clínica de básquet, justo a la misma hora en que Mauricio -el Presidente- y Ricardo -su anfitrión- iban a visitar el lugar con un fin político. ¡Oh, casualidad!, ya que estaban se iban a sacar una foto con los gurises basquetbolistas. Este diario no puede dar fe que el jefe del Ejecutivo Nacional estuviera al tanto de tan obscena artimaña, seguro que no lo sabía, pero de allí para abajo habrá que dudar de todos. Uno de los bribones trabaja en el Club Hércules, aunque también desde otras instituciones partieron invitaciones a los padres, que cuando se percataron pusieron el grito en el cielo. Pensaban usar a los chicos para darle marco festivo a la estadía del Presidente. ¿Se puede ser tan miserable? Sí, basta con mirar la decadencia que refleja Itatí y el gobierno del narcotráfico.s