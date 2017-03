Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115771

Inicio » Información » Policiales

VISIÓN DE SACERDOTE SOBRE LA REALIDAD ITATEÑA

Cura jesuita denunció: “Los narcos itateños nos hipotecaron el futuro”

Humberto González, oriundo de Ita­tí, hoy en Córdoba, dijo que el opera­tivo Sapucay es el inicio para que el pueblo se libere de los traficantes.

12

“Esa imagen de un in­tendente esposado servirá para que los jóvenes en­tiendan que el narcotráfico nunca termina bien”. El sa­cerdote jesuita Humberto González, conocido como padre Humbi, es oriundo de Itatí pero hoy reside en Córdoba. Publicó una misi­va titulada “Gracias narcos itateños”, que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y whatsapp luego del operativo anti­narco denominado Sapu­cay, en el que entre los detenidos se encuentran el intendente de la localidad, Natividad “Roger” Terán, y su vice, Fabio Aquino.

El religioso afirmó que una de las razones por las cuales decidió escribir y dar a conocer su visión de la

realidad itateña, fue porque consideró que él en este momento se en­cuentra en una “condición diferente a la de los sacer­dotes de Itatí”. “Ellos (por sus pares que trabajan en Itatí) están realmente en el foco de la tormenta y están amenazados. Es muy difícil hacer una denuncia contra la delincuencia”, afirmó ayer González en una en­trevista al canal porteño de noticias TN.

ACOMPAÑAMIENTO

“Acá necesitamos un acuerdo de las institucio­nes con un fuerte apoyo de la Provincia y la Nación para empezar a reedificar Itatí desde otros lugares”. Para el religioso, “gran par­te de la población de Itatí es víctima del narcotráfi­co. La población ha venido a lo largo de todos estos años contemplando cómo la impunidad se adueñó de nuestro pueblo y se ro­baban su belleza. Esto (por el operativo Sapucay) es el inicio de la salida, aunque quedan muchos pasos aún por dar. Pero lo que ocurrió era inimaginable hace un mes”.

El sacerdote explicó: “Hace aproximadamente unos 20 años, ya comen­zamos a darnos cuenta de que las cosas allí no anda­ban bien. Esto fue un pro­ceso lento que comenzó con el contrabando, des­pués vinieron las amena­zas a la gente que quería pasear por la costa de la localidad y comenzamos a contemplar cómo se ro­baban a nuestros jóvenes, cautivándolos con el dine­ro fácil, con una moto, con un celular de alta gama y con otros atractivos que les quitaban el futuro. Los narcos nos hipotecaron el futuro”.

SIN ALTERNATIVAS

El padre González opinó que a pesar de que cayeron las máximas autoridades municipales de la locali­dad, “hay un grupo de lí­deres locales que quieren trabajar en un proyecto de salida. Itatí se ha quedado sin alternativas para los jó­venes, hay largos ratos de ocio que los jóvenes no tie­nen nada que hacer, no tie­nen ningún estímulo. Y eso nos corresponde a las ins­tituciones y a los adultos. Tenemos que comenzar a pensar en distintos espa­cios de contención para nuestros jóvenes, y una re­motivación para encontrar una salida diferente”.

LA CARTA

Gracias narcos itateños. Al concluir este martes 14 de marzo de 2017 tan mo­vido e incorporado a las efemérides itateñas, qui­siera expresar sin ironía, y con respeto a los que los quieren, mi profundo agra­decimiento a quienes pen­saron que nunca caerían.

No me anima ningún interés político, no quiero regresos ni lloro por el pa­sado. Soy de los que creen que la capacidad estuvo ausente en gran parte de los intendentes de Itatí. Debatir ahora sobre este punto es como ‘llorar sobre la leche derramada’ y nun­ca me convenció el apoteg­ma que ‘los pueblos mere­cen a sus gobernantes’. La dignidad de los pueblos estafados no se oculta con definiciones armadas. El quiebre de la confianza no se remienda con votos mal habidos.

No es mi deseo hacer leña del árbol caído con quienes hoy abandonaron el poder de la peor mane­ra. Quisiera sin embargo, agradecerles por la sober­bia que sentenció su caída.

Gracias a los que torpe­mente pretendieron trans­formar nuestro pueblo en el Medellín de los ‘80. Dinero fácil, captación de jóvenes, humillación de los pobres, silencio impune a los honestos y una etique­ta de ‘ciudad narco’ que tendremos que empezar a arrancarla día a día.

Gracias porque culpando al periodismo con pobreza argumental de lo que em­pezaba a irse de sus manos, no hicieron más que atraer la atención.

Gracias por la ambición que los llevó a pensar que con el poder podrían con­trolarlo todo... Tal vez si no hubiesen pretendido tanto, hoy seguirían delinquien­do desde la llanura...

Gracias por no formarse intelectualmente (tenien­do oportunidad de hacerlo) porque a la hora de defen­derse se quedaron sin pa­labras...

Gracias por desmentir y amenazar a los que se ani­maron a señalarlos, por­que nos ayudaron a darnos cuenta de que hay héroes en nuestro pueblo.

Gracias por robarnos los atardeceres de nues­tras costas donde ya no se podía transitar sin correr peligro, porque nos dimos cuenta que teníamos un Paraíso que ahora quere­mos recuperar...

Gracias por la decadente imagen de sus detencio­nes, porque nos animamos a pensar que la delincuen­cia se fue esposada, y tal vez podamos construir algo mejor. Al menos hoy pudimos diferenciarnos de ustedes.

Gracias por no darse cuenta que se les venía la noche, y atreverse a querer seguir gobernando, porque así fue más fácil agarrarlos.

Gracias por no poder se­guir ocultando el manoseo de nuestros jóvenes con­vertidos en ‘chajá’ o ‘va­lijeros’. Ojalá que de aquí en adelante los veamos estudiando y recibiendo la formación que ustedes no quisieron.

Gracias por darnos la oportunidad de hacer un profundo mea culpa como sociedad, porque ustedes salieron de entre nosotros, no los desconoceremos (como lo hicieron ustedes sembrando tanto mal) y tendremos que ver cómo vamos a hacer para no re­petir esta dolorosa expe­riencia, ni transitar por el mismo fracaso de sus vidas.

Gracias por olvidarse de la Señora del Pueblo, porque no pudieron man­charla, sin dudas hoy fue un milagro suyo el que nos permitió empezar a limpiar su trono, de lo que hace sólo días parecía una condena eterna en creci­miento. Aun así, Ella segui­rá siendo Madre nuestra, y también de ustedes.s

Un milagro de la Virgen

“En este momento a Itatí la nombran como la ciudad narco, donde vemos a nuestras autoridades detenidas. Ese título sin dudas duele, pero no nos avergüenza. Una mirada profunda nos hace ver esto como un milagro de la Virgen para poder enfrentar por fin el flagelo que pen­sábamos invencible porque estaba apoyado en la impu­nidad”, dijo el sacerdote jesuita Humberto González.

Preventiva para presuntos traficantes

La Justicia Federal de Reconquista procesó ayer a 10 detenidos durante un procedimiento por tráfico de drogas que generó un conflicto entre las provincias de Santa Fe y Corrientes, cuando el go­bernador Ricardo Colombi intervino en persona acompañado por agentes de la Policía de Corrientes y ordenó hacer cesar el operativo por considerarlo una intromisión en su jurisdicción.

Fuentes judiciales informaron que la medida fue dispuesta por el juez federal de esa ciudad santafesina, Aldo Alurral­de, en el marco de una causa en la que se investiga a una banda de narcotrafican­tes que operaba entre Goya, Reconquista y otras localidades del norte de Santa Fe.

El magistrado dijo a Télam que proce­só a Javier Oscar “Cabeza” López, Fabián Antonio “Cotorra” Quiroz, Carlos “Gor­do” Ramírez y Valeria Rolón por hallar­los autores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comerciali­zación agravada por la participación de tres o más personas”.

Además, el juez procesó a Cristian “Colo” Thompson y a Elvio “Pepe” Sil­va por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y a Denis “el Rosarino” Gómez por “transporte de es­tupefacientes”.

El magistrado resolvió también con­vertir en prisión preventiva las deten­ciones que venían cumpliendo estos imputados.

En tanto, Joel “Tanga” Altamirano tam­bién fue procesado pero como cómplice secundario del delito de “transporte de estupefacientes” y se declaró penalmen­te responsables a dos adolescentes por el mismo delito.

En la misma resolución, el juez trabó embargo sobre los bienes de los enjui­ciados hasta cubrir cada uno de ellos la suma de 30.000 pesos. El conflicto se produjo cuando unos 40 efectivos comandados por el jefe de Drogas Peli­grosas de Santa Fe, José Moyano, llevó a 16 jóvenes de la capital correntina para que asistieran como testigos en los alla­namientos que se concretarían luego en Goya. s