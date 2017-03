Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115777

Inicio » Información » Deportes

EL DT DE BOCA UNIDOS

Domínguez reconoció que hay cosas por mejorar

Lamentó que Santamarina convirtiera dos veces llegando poco.

12

Indudablemente la derro­ta de Boca Unidos ante San­tamarina de Tandil golpeó fuerte para un equipo que venía de ganar consecuti­vamente los últimos cinco juegos en condición de local.

El traspié llevo a la conje­turas sobre los errores, por parte de Federico Domín­guez, su entrenador: “Falla­mos en pequeñas cosas que seguramente lo tendremos que resolver, con los regre­sos y las coberturas, y nos faltó profundidad y eso es lo que me da más bronca, de que justamente con dos pequeñas llegadas nos con­virtieron. El segundo gol me dolió más que el otro, por­que si bien era un partido chato, quizás no estaba mal estar 1 a 0 abajo, luchando con el estado de la cancha, pero con el segundo tanto ya fue difícil revertir”.

En el complemento, la cara del equipo se modificó y los cambios mucho tu­vieron que ver. Al respecto, aclaró: “La decisión de cam­biar a Nieto y poner a Miño fue para sacar la referencia que tenía la línea de cuatro y crear situaciones de gol, y la verdad creamos tres claras, aunque lamentablemente no pudimos concretar y es difícil si no convertís. En el complemento el rival nos dio terreno, tratamos de en­trar por abajo porque se iba a refugiar atrás. Con trian­gulaciones y centros atrás llegamos con peligro”.

Sobre Mariano Miño, que ingresó muy bien y pide pista, admitió que “fue un baldazo de agua fría el re­sultado y contra el puntero iremos por la revancha. Me pone muy contento por él, lo veo bárbaro, sabemos la desfachatez que tiene y lo que puede dar, es un chico que te cambia el ritmo y tie­ne buen panorama de jue­go”, sostuvo el DT.s

“Los responsables somos nosotros”

Muy crítico fue Rolando Ricardone a la hora de analizar el traspié ante el con­junto de Tandil “El partido lo perdimos nosotros, si no interpretamos lo que nos piden somos culpables. Hubo errores de ubicación y hay que ser realistas, no esta­mos ligando, estamos recibiendo muchos goles como en la pretemporada. Nos llega­ron dos veces y nos convirtieron, pero los responsables somos nosotros”.

El Gordo agregó más a la bronca que evidenciaba. “Mientras no podamos vol­ver a tener la solidez que teníamos, nos va a ir mal. La Copa Argentina es nuestro gran objetivo, el principal y si quedamos afuera será un fracaso, lo sabemos y lo asumimos”, indicó.

A su turno, el chileno Carlos Ross ex­plicó: “En el segundo tiempo se vio una mejor actitud, mejoramos bastante, pero no alcanzó y no pudimos concretar. En el primer tiempo no jugamos como lo venía­mos haciendo contra Brown, el puntero, en nuestra cancha, debemos ganar los tres puntos como sea para llegar a clasificar a la Copa Argentina”. s