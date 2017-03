Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115782

ELECCIONES TEÑIDAS POR EL NARCOTRÁFICO

Políticos correntinos cada vez más enfrentados por la causa Itatí

Primero fue el Secretario General de la Gobernación Carlos Vignolo (UCR) que culpó al Frente por la Victoria por el narcotráfico. Luego el intendente Fabián Ríos (PJ) que pidió no politizar el hecho: "si alguien encuentra un radical que lava plata no significa que todos los radicales laven dinero”,. Las sospechas entre ambos sectores amenaza con ser el eje de la campaña electoral

Carlos Vignolo expresó que “Tenemos la tranquilidad moral e institucional de estar comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y los que están presos son referentes del Frente para la Victoria y deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Quienes se tengan que hacer cargo, que se hagan cargo como corresponde y que caiga el que tenga que caer”.

"Lo que impacta es que el intendente y su vice de Itatí están involucrados en el narcotráfico y quiero aclarar que la problemática del narcotráfico siempre estuvo dentro de nuestra agenda, pero lamentablemente el gobierno anterior hacía la vista gorda y con la nueva gestión del presidente Macri se ha tomado la decisión política de atacar de lleno este problema y celebramos que así sea”, aseveró el referente de Ricardo Colombi.

Por su lado, el intendente Fabián Ríos, dijo “No hay que mezclar todo con las cuestiones electorales. Eso sería un terrible error de todos los dirigentes políticos”, “Si alguien me encuentra algún delito no implica que todos los peronistas sean delincuentes. Y si alguien encuentra un radical que lava plata no significa que todos los radicales laven dinero”, ejemplificó.

“Itatí seguramente tiene delincuentes y narcos de su pueblo, como hay en Corrientes, como en Resistencia, en Goya… como en cualquier lugar del país. Lo que necesitamos es una acción de otra naturaleza. Las medidas políticas no resuelven nada”, sostuvo el Intendente.

No a la intervención a Itatí

El Intendente opinó sobre la intentona oficialista de intervenir Itatí: “la gente de Itatí está en condiciones de elegir sus autoridades en poco tiempo. Hay que dejar que las cosas sigan su camino, que la Justicia avance y determine todos los niveles de responsables. La intervención no es el camino adecuado”

Seguridad Urbana

Ríos dio además precisiones respecto a los vehículos que circularán por la ciudad y que estarán específicamente destinados a la pelea antidroga: “no serán de Tránsito. Con las motos y autos adquiridos haremos un grupo de Seguridad Urbana y ojalá que podamos molestar, con la ayuda de la Policía, a los “kioscos” que venden droga”